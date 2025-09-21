Más Información

publicará "Softly, As I Leave You: Life After Elvis", un texto en el que habla del curso que tomó su vida, tras separarse de y ahonda en la relación que sostuvo con su , quien llegó a confiarle algunos pormenores de su matrimonio con .

Este 23 de septiembre será lanzada la obra autobiográfica, la cual cumple con un ciclo, como sucedió con "Elvis and me", el libro que Priscilla escribió acerca de cómo fue su relación con "el Rey de rock and roll", sólo que, en esta ocasión, cuenta qué ocurrió en su vida tras separarse del cantante, en 1972.

"The Sun" tuvo acceso a algunos fragmentos del libro, entre ellos, el medio publica la parte en que Priscilla habla de Lisa Marie, su primogénita, quien perdió la vida en enero del 2023.

Lee también:

Esos fragmentos hablan, específicamente, del vínculo amoroso que unió a Lisa Marie a Michael Jackson, en un matrimonio que duró dos años (1994 - 1996).

Honesta, Priscilla indica que nunca se sintió convencida de la relación que unió a su hija con el "Rey del pop", debido a que veía en él a un hombre estatégico, que era uno arriba del escenario y otro en la privacía.

"Me sentí horrorizada por ese matrimonio, Michael era un hombre manipulador, la inocencia infantil que proyectaba era parte de su máscara pública, y creo que la tenía en la mira mucho antes de que ella se diera cuenta".

Lee también:

Así, sugirió que el cantante buscaba hacer vínculos familiares con los Presley, por lo que ese apellido representaba para la industria.

"Sabía en lo más profundo de mi ser que Michael no se casaría con Lisa Marie: se casaría con la dinastía Presley".

También narra que, al saber que su hija entablaba una relación con Jackson, le preguntó si tenían relaciones sexuales, a lo que su hija contestó que sí, afirmándole que creía ser la primera pareja con la que el cantante intimaba.

"Le pregunté si tenían una relación física, como tanta gente, no estaba segura, ella dijo ´sí´".

Lee también:

Además de catalogar la relación que tenía con su yerno como "extraña", dijo sentí un gran alivio cuando su primogénita le contó que se divorciaría de Jackson.

"Prácticamente, pude escuchar a Elvis suspirar de alivio".

