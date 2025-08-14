Priscilla Presley está en el centro de una nueva batalla legal. La exesposa del legendario "Rey del rock" está siendo acusada de fraude e incumplimiento de contrato, por lo que debería pagar 50 millones de dólares.

De acuerdo con información publicada por el "New York Post", los exsocios comerciales de Priscilla la señalan de haber desconectado el soporte vital de su hija, Lisa Marie Presley, con el único objetivo de tomar el control del apellido y los bienes familiares.

"Kruse y Kevin Fialko, directores de Priscilla Presley Partners, afirman que la mujer, de 80 años, quería controlar el fideicomiso de su hija y Graceland, la icónica mansión que una vez perteneció a 'El Rey'", citó el medio.

Lisa Marie, la única hija de Priscilla y Elvis, murió en enero de 2023 tras sufrir un paro cardíaco. Según los documentos legales, a los que tuvo acceso el diario estadounidense, la empresaria sabía que Lisa iba a destituirla como única jefa de su fideicomiso, por lo que la desconectó a las pocas horas de haber sido admitida al hospital.

"Priscilla sabía que la muerte de Lisa neutralizaba los esfuerzos de eliminarla como única fideicomisaria del seguro de vida irrevocable de Lisa y, en última instancia, quería controlar Promenade Trust y Graceland”, se alega en la demanda.

Por su parte, el abogado de Priscilla, Marty Singer, no sólo rechazó las acusaciones, sino que las calificó como ridículas y sin fundamento; incluso, afirmó que pueden tomarse como una venganza por la demanda que, hace unos años, Presley presentó en contra de sus excolaboradores.

"Esto no es más que un intento triste y cruel de manchar la reputación de una mujer de 80 años en flagrante represalia por presentar una demanda para reparar la conducta indebida de Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus co-conspiradores”.

La autopsia de Lisa Marie concluyó que su muerte fue consecuencia de una obstrucción intestinal causada por complicaciones de una cirugía bariátrica. Sin embargo, los exsocios afirman que Priscilla no respetó el deseo de su hija de prolongar su vida.

