Perder a un hijo es un dolor indescriptible, y Priscilla Presley lo sabe. La actriz y empresaria estadounidense, quien fue esposa de Elvis Presley, abrió su corazón para relatar cómo vivió el trágico fallecimiento de su única hija, Lisa Marie.

“Fue el segundo día más triste de mi vida, después de perder a Elvis”, confesó Priscilla durante una entrevista con People.

La también escritora, que está por publicar sus memorias "Softly, As I Leave You: Life After Elvis", compartió cómo fue aquel fatídico enero de 2023.

Lisa Marie, de 54 años, falleció a causa de una obstrucción intestinal derivada de una cirugía bariátrica realizada años atrás. En tanto, Elvis Presley murió en agosto de 1977 víctima de un infarto a los 42 años.

Danny Keough, exesposo de Lisa Marie y padre de Benjamin y Riley, la encontró inconsciente en su casa de Los Ángeles y llamó de inmediato a Priscilla para que los alcanzara en el hospital.

“Estuvimos allí todo el día. Lisa prácticamente no respiraba, así que estaba conectada a un ventilador”, relató Presley. La familia mantenía la esperanza de un milagro, pero este nunca llegó.

En un extracto de su libro, Priscilla recuerda que el corazón de su hija aún latía, aunque la actividad cerebral era mínima. Una enfermera incluso le sugirió salir de la habitación para comer algo, pero poco después escucharon la alarma de emergencia desde la habitación de Lisa: era un código azul; su corazón se había detenido.

El médico le explicó que habían logrado reanimar a Lisa, pero sin garantía de que pudiera seguir con vida. Priscilla le preguntó cómo viviría su hija si la mantenían conectada a las máquinas. El doctor la miró con compasión y negó con la cabeza, diciendo que no habría calidad de vida.

Ante esa realidad, Priscilla tomó la dolorosa decisión de desconectarla. “Mi voz apenas era un susurro”, recordó.

La tragedia se suma a otras pérdidas en la familia Presley, como la de Benjamin, nieto de Priscilla, quien murió en 2020 a los 27 años tras autolesionarse.

Priscilla Presley enfrenta demanda

Además del dolor personal, Priscilla enfrenta acusaciones legales de sus exsocios comerciales, quienes la señalan de fraude y de incumplimiento de contrato en un caso que podría costarle hasta 50 millones de dólares.

Según el New York Post, Brigitte Kruse y Kevin Fialko, directores de Priscilla Presley Partners, aseguran que la empresaria desconectó a Lisa Marie con el objetivo de quedarse con el control del apellido y los bienes familiares, incluidos el fideicomiso y Graceland.

De acuerdo con los documentos judiciales, Presley sabía que su hija planeaba removerla como administradora de su fideicomiso, por lo que habría actuado para impedirlo. El abogado de Priscilla, Marty Singer, rechazó las acusaciones y las calificó de absurdas y sin fundamento. Además, las consideró un acto de represalia por una demanda que Presley presentó previamente contra sus excolaboradores.

“Esto no es más que un intento triste y cruel de manchar la reputación de una mujer de 80 años en flagrante venganza por haber buscado justicia”, sostuvo Singer.

*Con información de Mariel López.