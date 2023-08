¡Otra vez! Acusan de fraude a la "Casa de los famosos": Usuario señala no poder votar por Wendy Guevara

Nos encontramos a escasas horas de descubrir quién será el penúltimo concursante eliminado del reality "La casa de los famosos". Este viernes 11 de agosto, Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Emilio Osorio competirán por un lugar en la final. Cabe mencionar que esta semana, se reveló que los integrantes del Team Infierno no llegarán juntos al último episodio, el cual será transmitido el próximo domingo 13.

A lo largo del programa, hemos sido testigos de que cualquier cosa puede ocurrir tanto dentro de los confines del set como en las plataformas de redes sociales. Una vez más, el reality se encuentra envuelto en acusaciones de fraude, generando así una polémica significativa. Aquí te compartimos los detalles.

Los cinco finalistas de team infierno; hoy, uno de ellos sale de "La casa de los famosos México".

¿Las votaciones de "La casa de los famosos" son manipuladas?

A través de Twitter, una usuaria informó que estaba teniendo dificultades para votar por Wendy Guevara como la ganadora del premio de 4 millones de pesos, ya que al parecer, había detectado un fallo en la página oficial del programa.

En un video, que también se compartió en TikTok, se observa a la mujer intentando seleccionar influencer desde su dispositivo móvil, pero en su lugar, el ícono del actor Sergio Mayer se queda en blanco.

Ella menciona: "Quiero votar por Wendy y me pone a Sergio, ni modo, no votaré".

Varios usuarios compartieron experiencias similares: "Me está pasando lo mismo pero con Nico. He estado así desde el lunes", "A mí me pasó igual, pero con Poncho", "Etiqueten a la productora", "Ahora están comenzando a darse cuenta de que el verdadero protegido, quien además compra votos, es Sergio. Es muy probable que Sergio gane debido a estas acciones, y es por eso que se siente tan confiado. Pronto lo comprobarán",comentaron.

Otro usuario coincidió con la situación de la seguidora anterior, al explicar que también había intentado votar por la participante de Las Perdidas, sin éxito. Algunos de ellos le sugirieron recargar la página o reiniciar el celular para solucionar el problema: "Debes revisar tu teléfono", "El problema debe ser con tu pantalla táctil, a nadie más le ha fallado", "Solo recarga la página", compartieron.

Recordemos que esta no es la primera vez que el programa se ve inmerso en la controversia. En los primeros días del reality, se filtró una supuesta lista de eliminaciones de los concursantes, lo que causó malestar entre los fanáticos. Posteriormente, surgieron rumores de que los artistas seguían órdenes de la producción. Sin embargo, Rosa María Noguerón, la productora, desmintió estas acusaciones y aclaró que, en realidad, es el público quien tiene el poder de decisión en el juego.

Niurka advierte a los integrantes de Vix que no paguen el servicio debido a presuntas 'trampas' en LCDLF

Niurka Marcos, famosa por sus controvertidas afirmaciones, estuvo hace unos días en el centro de la atención debido a sus declaraciones sobre posibles consecuencias legales por parte de Vix, el servicio de streaming que transmite "La casa de los famosos México". Esto surgió después de que la vedette instara al público a cancelar sus suscripciones al servicio, alegando la existencia de presuntas irregularidades en el programa. Tras ello, su crítica enfocó en Rosa María Noguerón, la productora del popular reality.

El pasado 11 de julio, Niurka, madre de Emilio Osorio, compartió en instagram algunas anomalías que luego fueron difundidas a través de videos en TikTok. En un estado de enojo, la bailarina acusó a la producción de favorecer al Team Cielo, especialmente a Jorge Losa, a quien señaló por su constante éxito en los desafíos, junto con Mariana La Barby Juárez.

La vedette argumentó que en emisiones previas, la producción habría intervenido para asegurar que Mariana se convirtiera en la Líder de la semana, otorgándole inmunidad en las nominaciones y la capacidad de salvar a uno de los cuatro nominados. En su momento, las acusaciones incluso llevaron a algunos fanáticos a considerar la posibilidad de realizar protestas afuera de las instalaciones de "La Casa".

"En tres ocasiones Jorge ha sido líder para protegerlo, es evidente. Lo pusieron ahí regalado, con toda la manipulación de los juegos. Parece que piensan que el público es ingenuo...", expresó "Mamá Niu" entonces.

La vedette cubana Niurka Marcos y Rosa María Noguerón, productora de "La casa de los famosos". Fotos: Vía Instagram.

