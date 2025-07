El actor Osvaldo Ríos-Alonso, amigo de Eduardo Yáñez desea que muy pronto haya una reconciliación entre el actor y su hijo, pues llevan cuatro años sin hablarse, hace unos días, en entrevista con Sergio Mayer, Yáñez, quien es muy reservado con su vida privada, habló del por qué se distanciaron su hijo y él y lamentó que aunque ya es abuelo aún no conoce a su nieta.

Yáñez admitió en aquella charla que le dio todo a su hijo, tal vez le dio de más, y ese fue su gran error, sin embargo, lo que más le dolió fue descubrir que su propio hijo defraudó su confianza y le robó en varias ocasiones, algo que aún no puede creer.

Admitió que aunque después del pleito que tuvieron un día su hijo lo llamó por teléfono, no hubo reconciliación porque éste quería dinero; el único hijo del actor ya es padre, y aunque a Eduardo le gustaría mucho conocer a su nieto, este encuentro aún no se ha dado y él duda que ocurra, y por el momento se conforma al pensar que no le tocó vivir esa felicidad que viven las familias completas.

Osvaldo Ríos y sus deseos para su amigo Eduardo Yáñez

Una revista colombiana confundió a Osvaldo Ríos con Eduardo Yáñez, y aseguró que el a actor puertorriqueño tenía problemas con uno de sus cuatro hijos, quien supuestamente estaba relacionado con las drogas, que lo había robado y que actualmente manejaba un Uber.

Resulta que dicha publicación confundió a Osvaldo con Eduardo, la situación familiar de Ríos es estable y cercana con sus cuatro hijos. Ríos, quien es muy cercano al actor mexicano, admite que habla con él muy seguido, sin embargo no tocan la cuestión familiar, sino que hablan de otros temas, incluido el de trabajar pronto juntos.

Osvaldo Ríos, feliz con sus hijos, desea que su amigo Eduardo Yáñez se reconcilie con su único hijo.

"De esa parte nunca hemos hablado, nunca, le he respetado eso a él, sí hemos hablado de otras cosas", dijo el actor recordado por su protagónico en México junto a Victoria Ruffo en "Abrázame muy fuerte".

Aunque como amigos que siempre han sido, Osvaldo Ríos está seguro que sí habrá reconciliación entre Yáñez y su hijo, pues aunque muchos no lo saben, su amigo Eduardo tiene un gran corazón, dijo en el programa "Siéntense quien pueda".

"Soy un optimista de la vida, Eduardo es un gran amigo, un hermano, yo creo que sí, en su momento eso se va a dar porque Lalo tiene un corazón que nadie conoce", afirmó.

Incluso, dijo que e gustaría ser el intermediario en esa reconciliación.

"A mí me encantaría, yo que soy papá gallo, cómo no voy a querer", expresó.

