Eduardo Yáñez pensó que dándole todo a su hijo Eduardo Yáñez Jr. estaba haciendo un buen trabajo como padre, el único hijo del actor de 64 años, fruto de su matrimonio con Norma Adriana García, en 1987, lleva cuatro o cinco años sin hablarle, ya es papá pero Eduardo aún no conoce a su nieto.

La relación entre ellos era muy buena, para Yáñez, su hijo se convirtió en lo más importante, le dio toda la confianza, y por eso fue tan doloroso e increíble, la manera en a que lo decepcionó y lo traicionó.

Aunque el actor de éxitos de telenovela como "Destilando amor" y "Fuego en la sangre" no suele hablar de su vida personal, en entrevista con su colega Sergio Mayer, platicó sobre la relación con su hijo, la cual, por el momento, es nula.

¿Por qué Eduardo Yáñez y su hijo no se hablan?

Algo que Eduardo Yáñez no soporta es la traición y la mentira, y eso recibió de su hijo cuando este vivía en Los Ángeles y se hacía cargo de las cuentas, el actor le dio toda su confianza pero resultó defraudado porque le robó dinero en varias ocasiones.

"Me chingó, me bajó una lana varias veces, como él llevaba el control de los pagos, se le hizo fácil", recordó.

Contó que su hijo se empezó a juntar con gente de barrio, le comenzó a gustar esa onda, y ahora, tras el pleito entre ellos, su hijo es chofer de plataforma y ya formó una familia, a la cual mantiene.

Eduardo Yáñez y su hijo Eduardo ya no tienen una relación. Fotos: Instagram y YouTube

"Él ahora maneja un Uber y tiene ya un hijo y se casó y todo".

Eduardo admite que cuando se hizo cargo de él, él fue un flojo, y cuando se pelearon ya se puso a trabajar y como padre de familia sigue trabajando y manteniendo a su hijo, quizás era una lección de vida que necesaria para su hijo, aunque eso no significa que Yáñez esté feliz con la situación, pues reconoce que se siente solo y le gustaría sentir el amor de una familia.

"Veo a ustedes (la familia Mayer), o a compañeros que tienen a su familia completas y claro que me da tristeza, quisiera sentirme así también, quisiera sentir eso, pero no me tocó", dijo, y admitió que no se pueden estar forzando las cosas porque se deforma todo.

"Tengo mis momentos bien gachos de soledad", dijo, y en esos momentos quisiera convivir con su hijo y con su nieto, esa idea ha pasado por su mente, pero no ha ocurrido el acercamiento.

Recordó que seis meses después del pleito con su hijo, éste lo llamó por teléfono, a él le dio gusto, pero sólo lo buscaba porque dice, necesitaba dinero, por lo que le dijo:

"Si quieres un consejo, el que necesites, pero si quieres algo material no te voy a dar nada", desde entonces no han vuelto a hablar; Eduardo aún no puede creer que su hijo le haya fallado de esa forma.

"No puedo creer que me haya fallado así, todavía no lo puedo entender; si yo hubiera tenido un padre como yo fui con él, no manches brother", se sinceró con Sergio Mayer.

Eduardo Yáñez admitió que tiene un carácter complicado, pero eso no significa que no pueda querer y amar de verdad.

"Mi carácter no me impide amar a la gente y ser honesto con la gente; odio la mentira y la traición".

