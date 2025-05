Flor Rubio contó en "Venga la alegría" que su madre padece la enfermedad de Parkinson, motivo por el que conoce, a mayor porfundidad, los problemas que produce el trastorno, por lo que nunca creyó que Eduardo Yáñez lo padecía.

Hace poco más de una semana, el actor de telenovelas compartió un video con sus seguidores, a través del que desacreditó los rumores que sugerían que padecía Parkinson, esto debido a que, en recientes fechas, se le había visto con problemas de movilidad y temblores, caracterísitcos de la enfermedad.

Yáñez se dijo aliviado de no pedecerla, pues cuando las molestias comenzaron a ser más constantes, tomó la decisión de visitar un neurólogo, el cual le explicó el verdadero motivo de sus padecimientos.

"Difundieron por ahí, los gandallas y los gachos, las malas personas, que yo tenía Parkinson: no tengo Parkinson, afortunadamente", confimó.

En realidad, los síntomas que experimentó eran provocados por la gran cantidad de antidepresivos que tomaba ya desde hacía un tiempo, mismos que, ademá de producirle temblores, le generó otros padecimientos como falta de apetito, dolor de cabeza y un estado de ánimo de decaímiento.

"El doctor me dijo que era una reacción, producto del medicamento que tomo para combatir la depresión; la reacción, la verdad, sí me duró un par de semanas, hasta que fui a ver al neurólogo y me quitó ya la mayoría de medicamentos, me dejó solamente uno", dijo en esa ocasión.

Ahora, en una entrevista con "Venga la alegría" indicó que ya dejó todos los medicamentos.

"Ya los dejé porque me estaban alterando demasiado, poca hambre, dolor decabeza, tristeza, estar todo nervioso, todo temblorón todo el tiempo".

El actor reiteró la gratitud que experimenta por su diagnóstico y mostró empatía por quienes sí lo padecen, como es el caso de la madre de Flor, así lo contó la propia conductora, mientras presentaba la noticia.

"Por eso te lo dije, porque tú sabes que tengo en casa a mi mamá y tiene la enfermedad de Parkinson, así que le mandó un beso", dijo Rubio a su co-conductor, Ricardo Casares.

Aunque es muy poco lo que la periodista ha confiado de su vida privada, en algunas entrevistas ha rememorado que proviene de una familia católica que, a pesar de contar con una buena posición económica, la enviaron a escuelas públicas, lo que la ayudó a valorarse como estudiante.

También destacó que su madre fue su gran apoyo, luego del nacimiento de "Florecita", su primogénita, pues durante sus primeros años de vida fue ella quien la ayudó a cuidarla, mientras ella trabajaba por jornadas de hasta 15 horas.