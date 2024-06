"Eduardo Yáñez debe pedir disculpas", dice Arturo Carmona

Un amigo cercano de Eduardo Yáñez es Arturo Carmona quien condenó el reciente arranque de enojo que volvió a presentar el actor Yañez hacia una reportera durante el evento “Herencia Hispana”, donde le quitó el celular a una periodista.

“Lo único que espero es que haya recapacitado, si es que no lo ha hecho, que sí ofrezca una disculpa porque no debes por qué si una cosa no te gusta que te estén preguntando, es muy sencillo: evadir la pregunta o simplemente ‘no quiero hablar de eso’, pero no tomar una acción física agresiva porque habla más mal de la persona que lo hace, que de las personas que como él dice, lo estuvo provocando”.

Ambos trabajaron juntos en el melodrama “Un camino hacia el destino”.

“Es una gran persona, lo quiero mucho, sí sé que tiene un gran carácter, un temperamento fuerte y eso no justifica sus acciones”, señaló durante la presentación de la telenovela “Fugitivas: en busca de la libertad”, que se estrenará el próximo lunes por Las Estrellas a las 20:30 horas.

En la primera oportunidad, el regiomontano se acercará a Yáñez para hacerlo entrar en razón y darle su punto de vista de cómo debe tratar a la prensa, sin ser tan temperamental.

“Ya en su momento lo platicaré con él, no soy quién para aconsejar, pero sí darle mi opinión como compañero y amigo porque le tengo mucho aprecio y es una persona muy talentosa; la mayoría de su público quiere ver a una persona en todos los sentidos, si me lo encuentro charlaré con él porque sí nos hemos escuchado.

Además de dicha producción de Televisa, Arturo Carmona será parte del elenco del montaje “Perfume de gardenia” en donde compartirá crédito con Aracely Arámbula de quien fue pareja en el 2011, pero ahora aclaró que en ninguna escena la besará.

“No estamos mal, no terminamos mal, estoy listo para el personaje que me toca hacer, lo de la vida privada se queda atrás, como la dejamos en su momento, somos profesionales y listos para lo que nos toque hacer; me toca hacer el villano, no la voy a besar, no tiene por qué haber rencores ni rencillas, en su momento vivimos al máximo y no tiene por qué haber algo malo”.

Aconseja a Cristian Nodal y Ángela Aguilar

En otro tema, él teniendo experiencia en rompimientos y relaciones de pareja, le ofreció unas palabras a Christian Nodal y Ángela Aguilar que recién hicieron pública su relación.

“Refugiarse en uno mismo y como pareja, ellos saben realmente lo que sucede, lo que está pasando en su vida, cómo sucedió este rompimiento y por qué decidieron las cosas para este curso que están llevando ahora en sus vidas”.

Él sabe que hay ataques, hate, cosas que no son muy agradables para uno, porque dijo, tal vez muchos meten en la vida de uno, pero es importante saber quién eres.

“La persona que ha evolucionado en esta vida, tienes educación, valores, principios, debes agarrarte de ellos y saber que lo que se dice afuera, no es lo que tal vez estás viviendo y si es, tener la inteligencia de saber cómo manejarlo ante los medios de comunicación porque son muy públicos y mediáticos. En su momento yo compartí mi vida privada y ahora hay que asumir las consecuencias”.