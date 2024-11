Eduardo Yáñez enfrenta un nuevo escándalo, su abogada Mariana Gutiérrez lo acusa de haberla violentado en un restaurante de la Ciudad de México, por lo que interpuso una denuncia por violencia de género y una demanda por daño moral.

Mariana explicó que tenía una relación laboral y de amistad con el actor de 64 años, fue su asesora legal en un problema que tuvo Eduardo con un departamento y con una denuncia que una extrabajadora interpuso en su contra, sin embargo, vivió un episodio de violencia hace unos días en el hotel The Ritz-Carlton.

La ahora exabogada del actor afirma que el actor perdió el control y le lanzó injurias y malos tratos públicamente frente a dos acompañantes y la gente que estaba en ese momento en el restaurante; confiesa que Yañez se molestó cuando ella le dijo que entre él y su asistente Margarita hay desde hace tiempo una relación personal.

"Se me puso como loco a gritarme una serie de injurias y majaderías impresionantes; le dije que no me gustaba cómo me estaba tratando, que yo no era como su asistente con la cual tiene años teniendo una relación sentimental; cuando se lo dije se desató su ira", detalló al programa "De primera mano".

La abogada recordó que Eduardo Yañez es una persona violenta que no se controla, considera que tiene un problema mental, tipo esquizofrenia.

Mariana Gutiérrez confesó que estuvo a punto de darse una agresión física, pues Eduardo Yañez manoteaba mucho mientras se dio la discusión en el restaurante del hotel, incluso, dijo, personal del hotel le preguntó si quería que llamaran a la policía, algo que no sucedió y de lo que se arrepiente.

No es la primera vez que el actor Eduardo Yáñez enfrenta un escándalo de violencia, en 2017, el actor cacheteó al periodista Paco Fuentes durante un evento en Los Ángeles, California, lo que derivó en una costosa demanda.

En mayo, Yáñez volvió a tener un encontronazo con la prensa y le quitó el celular a una reportera.





