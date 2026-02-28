Para hacer “Venganza”, la película mexicana de acción de reciente estreno, se logró la colaboración de stunt europeos (dobles de acción) que han trabajado en filmes como “Para hacer “Venganza”, la película mexicana de acción de reciente estreno, se logró la colaboración de stunt europeos (dobles de acción) que han trabajado en filmes como “Los indestructibles” y “300”.

Hristov Diyan y Georgi Manchev trabajaron en la coordinación y coreografía de las varias peleas cuerpo a cuerpo que encabeza Omar Chaparro, como integrante de un grupo de fuerzas especiales que combaten a poderosos maleantes.

El director de la cinta es Rodrigo Valdés, un realizador conocido en el mundo de la publicidad, pero que en cine ha llegado a ser el responsable de la segunda unidad en “Un detective suelto en Hollywood: Axel F”, protagonizada por Eddie Murphy.

“He tenido la suerte de trabajar con stunt de muy alto nivel y todos los caminos, para lo que queríamos, nos llevaron a estos búlgaros. Y así como ellos, se fue conformando el equipo”, apunta el director.

“Venganza” gira sobre “Toro”, un hombre que tras el asesinato de su esposa y ayudado por sus compañeros de comando, intenta encontrar a los culpables, sabiendo que se maneja en un entorno de corrupción.

Chaparro, junto con Alejandro Speitzer (“Me gusta, pero me asusta”), Natalia Solián (“Huesera”), Luis Alberti (“Contraataque”) y Paola Núñez (“Bad boys por siempre”) se sometieron a entrenamiento de armas y combate. Las jornada de rodaje podían ser de 12 horas y las escenas debían repetirse constantemente.

Película "Venganza".

“La adreanalina estaba todo el tiempo, lo más raro es que podía costar trabajo levantarse por lo moretones y el cansancio, pero cuando ponían la cámara y decían acción, se quitaba el dolor”, recuerda Omar.

“Venganza” es producida por Pablo Cruz (“Fear walking dead”) y Amazon MGM Studios, pero fue tomada por Cinépolis Distribución para su llegada a cines.

Como producción mexicana no se contó con los grandes recursos de una producción, pero sí mucha inventiva, recuerda el director Valdés.

“Todos los días había que ir contra corriente y encontrar algo, por ejemplo, en una escena donde va manejando Omar en realidad invertimos la imagen él iba en el asiento del pasajero”, revela el realizador.

La más reciente cinta de acción mexicana fue “Contraataque”, lanzada el año pasado por Netflix, donde contabiliza cerca de 100 millones de visualizaciones.

