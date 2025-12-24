Para su nuevo personaje en cine, Omar Chaparro tuvo que estudiar el comportamiento de los niños de cinco años, quienes no solamente viven en el presente, sino que tiran “netas” a cada instante.

La celda de los milagros, que llega mañana a cines, cuenta la historia de un hombre con cierta condición mental que está en prisión, acusado de un delito que no cometió, pero aparte es padre ejemplo de una pequeña niña.

“Nunca se dice lo que le pasó, sino hasta el final y, claro, es un señor que piensa como un niño; es un niño de cinco años en el cuerpo de un adulto. Justo la primera pregunta que le hice a la directora fue si tenía que buscar algún psicólogo o casos neurodivergentes y dijo que estudiara cómo nos comportamos a esa edad y fue lo que hice”, cuenta.

El actor de No manches Frida se dio cuenta entonces que a esa edad los niños tienen la facilidad de estar en el aquí y ahora, sorprendiéndose por lo que pasa a cada segundo.

Su coprotagonista, Mariana Calderón, es una pequeña a la que la realizadora Ana Lorena Pérez Ríos sólo le daba algunas indicaciones y la soltaba. Chaparro tenía la libertad de contenerla y llevarla a donde requería la secuencia.

“Hay una donde tenemos que lavarnos los dientes y Ana le dijo que tenía que irse caminando por la tierra y luego debía decirme a mí porqué era importante limpiarse los dientes. Y que la niña se suelta diciendo que porque sino salen gusanos y Héctor (su personaje) le contesta. Para mí era bonito ese ejercicio: reaccionar a lo que ella dijera. Si en algún momento sentía que no iba por ahí, yo tenía la libertad de volver a empezar”, detalla Chaparro.

A la mexicana

La celda de los milagros es una reversión de la coreana Milagro en la celda número 7, estrenada en 2013, la cual también ha sido retomada en Turquía y Filipinas. Chaparro vio una de ellas en su momento, pero ahora evitó visitarlas, para armar su personaje desde cero.

“Son de esos personajes que para mí, que vengo de la tele y por la que mucha gente me ubica en la comedia, son doblemente peligrosos. Mariana y yo nos conocimos en el cold back (donde los actores hacen prueba) y nos caímos bien, ella me hacía reír y yo a ella. No la querían porque estaba muy chiquita y decían que podía aburrirse, pero les dije que era ella, no había nadie más. Tiene una luz especial, yo diría que es como La Tucita de Pedro Infante (en Los tres huastecos, 1948)”, considera.

En el elenco figuran, entre otros, Gustavo Sánchez Parra (Amores Perros); Natalia Reyes (Terminator); Arturo Ríos (La Casa de las Flores) y Marco Treviño (Pancho Villa).