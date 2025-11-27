Para Omar Chaparro, conectar con Dios, o con esa fuerza superior, no es necesario visitar una iglesia o rezar con periodicidad, pues, dice el conductor, esa energía la llevamos todos en el interior, por ello, es un error buscarla en un lugar o con una acción específica.

Esta idea la refleja en “El menos indicado”, su nuevo sencillo con el que da continuidad a su faceta musical, y en el que, según cuenta, además de hacer conexión con el Ser Divino, imprime aspectos muy personales de su historia.

“Todas las respuestas están dentro de nosotros, por eso dice, incluso en la Biblia, que Dios está en todos lados, y lo ve todo, cuando entendí esos dos puntos, me di cuenta que de alguna manera somos parte de este Dios, que Él no es un señor, y no lo puedes contener en una sola persona, Él es inconmensurable, es una energía, es una bondad, y cuando entiendes eso, empiezas a buscar las respuestas adentro, no afuera”, explica.

Con este proyecto musical, Omar no solo cumple con la meta que se impuso desde su niñez, que consiste en incursionar en la música, sino también con el callar las bocas que en más de una ocasión le dijeron que no tenía lo necesario para subirse a un escenario, y mucho menos a cantar.

“Es bien bonito poder callar las voces; si nuestros sueños no nos espantan, quiere decir que no son lo suficientemente grandes. Yo me visualizaba, desde hace mucho, arriba de un escenario cantando y reconozco que sí, lo veía muy lejano”, dice reflexivo.

“La gente me decía que estaba loco, y ahí está el desafío, entre ignorar esas voces, y escuchar a tu alma y ponerte a trabajar, no es nada más desear algo, si yo quiero ser cantante, tengo que despertarme buscando mi voz, tomar clases, desafiarme, y este disco es la respuesta a esa búsqueda”, explica.

También con presencia en cine

Además de “El menos indicado”, Omar Chaparro continúa buscando oportunidades en cine y haciendo presencia en la industria.

En el corto plazo, el 25 de diciembre, se estrenará La Celda de los milagros, historia en la que interpreta a un hombre con discapacidad intelectual, que además está preso, purgando una condena.

Venganza es el otro filme próximo a llegar a salas, el 26 de febrero; en dicha producción de acción, con toques de humor, Chaparro da vida a un justiciero, un reconocido soldado de élite.

En ambos filmes, Omar tiene a su cargo interpretar los temas principales, aunque con esto no busca estar en el gusto del público, solo hacer lo que siempre quiso.

“Es un error estar esperando a ver cómo reacciona la gente, estar esperando cuál va a ser el resultado, yo me imagino recogiendo un Grammy, llenando el Auditorio Nacional cantando, pero en el mismo momento que lo imagino lo suelto, porque sé que el universo tiene una imaginación mucho más grande que la mía y va a darme, no lo que yo quiera, realmente me va a dar lo que necesito”.