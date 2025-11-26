Más Información

Piden defensa del Dolores Olmedo al Congreso local

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

“El Archivo General Agrario,  un carísimo elefante blanco”: Pedro Salmerón

Rodolfo Neri Vela: Cuatro décadas del viaje del primer mexicano al espacio

Benjamín Barajas Sánchez celebra 60 años entre la poesía y el ensayo

Explorarán en coloquio la historia de mujeres viajeras, exiliadas y migrantes

Tras años de carrera y presión mediática, el actor y conductor ha adoptado una nueva filosofía de vida, en la que prioriza su bienestar personal y paz mental por encima de la competencia y el rating.

Como conductor de , el programa que compite directamente contra “La granja VIP”, Chaparro revela que su nueva postura es tan radical que ha dejado de ver ambos shows y se ha desentendido por completo de las cifras de audiencia.

“Descubrí que ahora lo más importante para todos, aunque no nos demos cuenta, es la paz y la paz mental, incluso más que la salud física... ese es el verdadero lujo que podemos aspirar”, dijo en conferencia de prensa.

Bajo esta nueva mentalidad, su estrategia es simple: “no pongo atención en lo que me roba la paz”.

Chaparro también profundizó en cómo el pasar de los años lo llevó a este descubrimiento; y es que, aunque hubo momentos en los que sí se preocupaba por ser "mejor que el vecino", descubrió que es mucho mejor disfrutar lo que haces sin engancharte.

“Ya estuve ahí, enganchado en los ratings y cómo nos fue al día siguiente. Ya viví eso”, comentó. “Ahorita yo me entrego en el programa, lo disfruto como un niño, se termina y gracias. Si me olvido de mi programa, ¡Cuánto más de 'La Granja' con todo respeto!”, sentenció el actor.

Omar Chaparro y su faceta musical

Esta decisión le ha permitido canalizar su energía en otros proyectos que tenía pendientes, como el lanzamiento de su nuevo disco, “El menos indicado”, así como sus roles en películas como “La celda de los milagros” o “Venganza”.

Por ahora, el artista se encuentra totalmente enfocado en su faceta musical. Su nuevo disco, que se estrenará en 2026, incluye colaboraciones con artistas como La Sonora Santanera, además ya planea una gira por México para mostrar las 18 canciones en las que imprimió una parte de sí mismo.

