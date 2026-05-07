Omar Chaparro no pierde el tiempo. El cantante, actor y conductor fungió como presentador del nuevo disco de Carin León, un espacio que aprovechó para promocionar su propio álbum, mencionando que ambos se estrenan el 7 de mayo.

El comentario parece no haber sido del completo agrado del originario de Hermosillo, que se quedó unos instantes en silencio y con rostro descolocado, aunque al final cantó con Chaparro.

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Yolanda Andrade se va de fan con Pandora y Flans

Pandora e Ilse y Mimí tuvieron como invitada especial en el concierto que dieron en Toluca, hace unos días, a Yolanda Andrade, quien dejó ver que igual que muchos, es fan del trío que interpreta “¿Cómo te va, mi amor?”

Además de que fue muy apapachada por todas (Isabel, Mayte, Fernanda, Mimi e Ilse), Yolanda llevó un disco de acetato (“Otra vez”, lanzado en 1986), para que las Pandora se lo autografiaran, como se usaba hasta hace unos años.

Andrade, quien lidia con Esclerosis Lateral Amiotrófica, también dejó ver que su buen humor está por encima de su enfermedad y hasta se burló de que en la portada de aquel disco del trío sus integrantes posan “todas cursis”.

La conductora compartió su reunión con las cantantes. Foto: Captura de pantalla.

Flor Amargo se echa palomazo en centro comercial

Luego de salir de la función en la que vio la biopic de Michael Jackson, Flor Amargo aprovechó que en la plaza por la que caminaba se encontraba un grupo musical que amenizaba la tarde con boleros para preguntar a los músicos, sin pena, si podía echarse “un palomazo” con ellos, a lo que estos respondieron que sí.

“Lágrimas negras” fue el tema que entonó Flor. Quienes pasaban por el lugar se detuvieron para ver su interpretación y gracias a los acordes rítmicos no faltó quien la sacara a bailar haciendo con esto una casi verbena a ritmo de son cubano que al término el público agradeció con aplausos.

La cantante Flor Amargo. Foto: Archivo.

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