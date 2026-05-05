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Con la ironía que la caracteriza, Ofelia Medina aclaró que fue gracias a la película “Frida, naturaleza viva”, de 1985, que protagonizó, que aspectos de la vida personal de la pintora mexicano se conocieron no sólo en México, sino en el mundo.

“Perdón, señora Claudia Sheinbaum que usted dijo -durante la presentación de la propuesta de la nueva ley cinematográfica- que fue gracias a Salma Hayek que Frida se conoció en el mundo, pero fíjese que no, fue por mi película”.

La actriz dijo, además, que la cinta ganó una serie de premios obtenidos en los diferentes certámenes cinematográficos en los que se presentó el filme y por ello empezó la “Fridamanía”.

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Sergio Sendel impidió que su hijo incursionara en la actuación

Graco Sendel, hijo del villano de telenovelas, Sergio Sendel, compartió que fue su propio padre quien impidió que lo aceptaran en el CEA de Televisa cuando apenas tenía 17 años.

La causa fue que el joven no contaba con ninguna carrera universitaria, así que lo obligó a concluir su preparación académica, para que le sirviera como alternativa profesional si es que en el mundo de la actuación no lograba obtener oportunidades que valieran la pena.

Tras haber terminado sus estudios, Graco buscó empleo en una agencia de marketing, pero la vocación pudo más, de ahí que haya logrado papeles en “Mi camino es amarte”, “Doménica Montero” y ahora en “Renacer de la luna”.

Graco Sendel con Manuel "Flaco" Ibáñez y su padre Sergio Sendel.
Graco Sendel con Manuel "Flaco" Ibáñez y su padre Sergio Sendel.

Desatinos de Wendy Guevara no quitan talento: Rosa María Noguerón

Después de que se difundieran videos en los que Wendy Guevara y Paola Suárez realizaron comentarios inapropiados en relación a menores, la productora del reality, Rosa María Noguerón, afirmó que está abierta a integrar a la influencer al programa, aun con los reclamos en redes sociales y de figuras como Sergio Mayer.

“Yo creo que Wendy, sin duda, por sobre cualquier comentario desatinado que pudiera haber hecho en algún momento, tiene un talento, carisma, igual que Abelito, que prevalece por sobre cualquier cosa”.

Asimismo, la productora reveló que otro de los nombres que le gustaría sumar es el de Yahir, a quien ha buscado en distintas temporadas.

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