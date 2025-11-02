El Palacio de los Deportes se convirtió en el escenario de una auténtica fiesta gracias al rapero regiomontano NSQK, quien se presentó la noche de este sábado ante el público capitalino.

Entre los asistentes resaltaban las orejas de conejo, como la mascota del famoso chocolate en polvo, playeras amarillas y decenas de disfraces de calaveras y zombis, alusivos al Día de Muertos, situación que le inyectó al evento una buena dosis de humor.

Alrededor de las 20:30 horas y tras una oleada de gritos desesperados, el cantante apareció en la el escenario, el cual lució un tanto diferente: con una tarima al centro del lugar, una pasarela y otro espacio coronado con cuatro pantallas.

Tras abrir su presentación con “Tarde o temprano”, el regiomontano se dio tiempo de saludar a sus fans y dejarles claro que esa noche era únicamente para disfrutar:

“Ciudad de México ¿Cómo estamos?, ¿Todo bien?. Ustedes vinieron a verme y yo a verlos a ustedes, por las siguientes dos horas todos me pertenecen”, dijo el rapero para después interpretar “Krav Maga” y “Sur”.

Como era de suponerse los gritos de los fanáticos, que en su mayoría eran mujeres jóvenes, se desataron, al grado de hacer casi imposible que NSQK pudiera escucharse.

“De vez en cuando (aparece)”, “UGH”, “NADIE MÁS!”, “Corazón: Clasics”, “Misa” y “BOBOMENSOTONTO”, continuaron con el show.

El artista no apareció de repente en la escena del hip-hop, él consolidó su sonido a través de una propuesta que fusiona el R&B, la música electrónica, el hip-hop y ritmos urbanos

“LOVELANGUAGE”, “Blamegame”, “BAD INTENCIONES”, “OTROS LUGARES” y “309” pusieron a brincar a los fans, quienes hicieron temblar al recinto con su energía.

NSQK hizo un reposo por sus álbumes “ATP” (2024), “Botánica” (2020) y “ROY” (2022), su disco más célebre.

El concierto, que fue un sold out declarado, duró alrededor de dos horas y el artista planea repetir la hazaña esta misma noche, con su segundo espectáculo.