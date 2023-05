Ninel Conde defiende a Eduin Caz y al bótox, tras comparaciones

Así como Eduin Caz es querido y admirado por muchos, el cantante de Grupo Firme también se ha granjeado una larga lista de detractores que están listos para detectar cualquier actuar que el famoso lleve a cabo, por ello, no sorprendió que luego de que apareciera como invitado en un programa de entretenimiento, usuarios de redes sociales reparan en su notable cambio físico, pues aseguran que ya se convirtió en un esclavo del bótox, debido a que su rostro, por lo que han comparado con Ninel Conde y ahora es ella la que responde a dichas comparaciones.

Luego de que Eduin debutará como juez en el programa "Tengo talento, mucho talento", de la cadena mexicana estadounidense Estrellas TV, las redes sociales se le fueron encima, pues mientras externaba sus opiniones a las y los concursantes del show de talentos, llamó la atención la forma en que lucía su rostro, con una visible hinchazón, por lo que en redes sociales hubo muchos comentarios que aseguraban que el cantante se había sometido a intervenciones estéticas para estilizar su aspecto.

Estas modificaciones, presumiblemente, se habrían llevado a cabo a principios de este, luego de que en 2022 presentara diferentes problemas de salud, pues si bien Eduin sí resolvió unos problemas de salud, aseguran que aprovechó esas operaciones para utilizar la toxina botulínica, activo del bótox para perfeccionar su rostro, sin embargo, se han generado muchos comentarios acerca del hecho de que el cantante exageró, pues por el aspecto en que luce en el show, da la impresión de haber abusado de estas inyecciones.

Y aunque el cambio, de acuerdo a lo que sugieren las imágenes, son estimables, en Twitter no perdonaron al músico por el hecho de depender de esta clase de procedimientos a sus tan sólo 28 años, por lo que hicieron comentarios en los que comparaban a Eduin con Ninel Conde, ya que la cantante es una de las pocas personas que habla abiertamente del uso que hace del bótox, pues aseguran que sus rostros comienzan a parecerse, ya que perdieron su aspecto auténtico,desatando decenas de memes.

Fue entonces cuando en "Venga la alegría" entrevistaron a la famosa, debido a su participación en un evento público que se llevó a cabo en el Estado de México a propósito del Día de las Madres, y sin tapujos le preguntaron qué opinaba del supuesto aspecto similar que ahora existe entre ella y el intérprete de "Ya súperame", a lo que la también actriz contestó con mucha calma y en apoyo a Caz.

"Eduin puede hacer lo que quiera, él ya está más allá del bien y del mal, ¿no?", expresó "el Bombón asesino" que, además, puso en duda el conocimiento que tienen del bótox las personas que los critican, pues sugirió que no han experimentado esta toxina, por lo que aquellas y aquellso que no lo usan no pueden opinar y saber la forma en que actúa.

"Mira, la que puede puede y la que no, ´queso...´", dijo a las cámaras del matutino y hasta cuestionó al reportero acerca de su conocimiento del bótox.

"¿Y ustedes cómo saben cuando te pones mucho bótox? Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el efecto del bótox?", y al recibir una respuesta negativa, Ninel invitó a las personas a leer acerca de sus efectos.

