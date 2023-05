Exmánager de Chuponcito confirma la vinculación a proceso del comediante: "La justicia sí existe"

José Alberto Flores Jandete, mejor conocido en el mundo de la comedia como Chuponcito, será vinculado a proceso en los próximos días, esto es lo que aseguró su exmánager Carla Oaxaca, quien mantienen un proceso penal en contra del famoso payaso por el delito de presunto acoso sexual.

Dicha información había empezado a circular desde hace ya un par de días, sin embargo, en entrevista con el programa "Chismorreo" de Multimedios, Oaxaca confirmó la decisión de los tribunales y explicó que, si bien esto ya era un hecho, ha tenido que aplazarse por diversos procedimientos legales.

"En noviembre, un juez federal había dado la orden de que se le vinculara a proceso, sin embargo, a él todavía le quedaba un recurso que fue la revisión del recurso del amparo. Esta revisión se llevó su tiempo y finalmente, hace un par de semanas sale la resolución, donde tres jueces federales explican el por qué el señor tiene que ser vinculado y esa es la decisión", dijo.

Asimismo, destacó que el juzgado donde se está dando seguimiento a su caso ya tiene el archivo con la resolución en sus manos y lo único que falta para que el proceso pueda continuar, es que el comediante sea notificado, lo cual podría ocurrir muy pronto: "ayer se me notificó que el juzgado ya tiene el archivo y ahora lo único que falta es que se den ala fecha para la audiencia de vinculación", agregó.

Carla, a pesar de que se dijo cansada por todo el tiempo que ha tardado, también reveló que se siente sumamente contenta, pues por fin la justicia ha llegado para ella: "se está demostrando que nunca mentí, que nunca he mentido, que las pruebas las tengo y las tiene en la fiscalía".

Carla Oaxaca nos expresa su sentir sobre la vinculación de 'Chuponcito'





Destino de Chuponcito quedará en manos de la justicia

Al ser cuestionada sobre lo que busca al final del juicio, Oaxaca dejó muy claro que no va por ningún arreglo económico, incluso no le interesa, lo único que pide es justicia y que sean las autoridades las que decidan el castigo que tendrá que cumplir el también conductor.

Incluso, manifestó que le encantaría que en la sentencia le impusieran tomar algún tipo de terapia psicológica, para que ninguna otra mujer tenga que pasar por una experiencia similar a la que ella vivió: "A mí no me interesa llegar a un acuerdo con él, yo quiero que se haga justicia y que la justicia decida de qué manera él va a pagar esto; si se tiene que someter a terapia psicológica, ¡qué maravilla!, que se someta para que no vuelva a cometer estos actos",

Por último, detalló que la denuncia penal en contra de Flores Jandete no es el único asunto que tienen pendientes, pues a la par interpuso una demanda laboral por despido injustificado, aunque sobre este proceso no dio mayor información.

¿De qué se le acusa a Chuponcito?

En 2020 Chuponcito se vio en medio de la polémica luego de que varias mujeres, entre ellas una de sus exparejas y su exmánager, Carla Oaxaca, lo acusaran de daño, presunto acoso sexual y violencia digital.

En sus declaraciones, Oaxaca aseguró que tras cuatro años de mantener una relación laboral, comenzó a recibir comentarios inapropiados e insinuaciones por parte del comediante, incluso, contó que en una ocasión quiso besarla en contra de su voluntad, por lo que decidió actuar legalmente.

Tras darse a conocer la noticia, el famoso payaso publicó un video en su canal de YouTube, donde negaba los señalamientos en su contra y apelaba a su inocencia; sin emabrgo, ahora podría pasar de 4 a 6 años en prisión, si llega a ser declarado culpable.





