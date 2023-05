Sasha Sokol gana demanda contra Luis de Llano por daño moral: "Espero que mi voz y mi historia sirvan"

El pleito legal que Sasha Sokol emprendió, hace algunos meses, en contra del productor Luis de Llano ha llegado a su fin, esto según las declaraciones que la propia exTimbiriche publicó en su cuenta oficial de Twitter, y en las que reveló que el juzgado decidió fallar a su favor.

Sasha explicó que la tarde de este 10 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México acreditó como ilícita la relación que De Llano inició con la cantante cuando esta tenía 14 años de edad, tomando como pruebas la diferencia de edad y de jerarquía que existía en ese entonces, por lo que, las declaraciones que posteriormente hizo en diversos medios de comunicación fueron clasificadas como daño moral:

"El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México", inició con su mensaje.





El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. — Sasha Sokol (@SashaSokol) May 11, 2023

Lee también Luis Miguel comparte conmovedora foto con su madre Marcela Basteri





Además, detalló que como parte de la sentencia el productor está obligado a ofrecerle una disculpa pública, así como a pagarle una cantidad por reparación de daños, la cual todavía no ha sido fijada: "La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación, constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización", agregó.

Asimismo reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas y expresó su deseo de que su caso pueda servir como precedente para que personas que han vivido lo mismo que ella puedan obtener justicia: "Confío en que su desempeño será ejemplo para otras autoridades; muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados"

Por último, la también actriz hizo un llamado a las víctimas de este tipo de delitos a lazar la voz, y pidió a los funcionarios tratar con respeto, seriedad y responsabilidad los casos que vulneren los derechos de niños, niñas, mujeres y hombres que han pasado por una experiencia similar: "Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deber ser juzgados implacablemente. Sólo entonces, México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil. Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea", finalizó.





Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deber ser juzgados implacablemente. Sólo entonces, México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil.



Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea. — Sasha Sokol (@SashaSokol) May 11, 2023





Recordemos que fue en marzo del 2022, en el marco del Día Internacional de la mujer, cuando la intérprete de "Rueda mi mente" denunció, públicamente, el abuso que había sufrido a manos de De Llano, luego de que este hablara sobre la situación en el programa de YouTube de Yordi Rosado: “Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Escribo esto llorando. Asumo la parte que me corresponde pero ya no puedo, ni debo seguir callando".

Tras estos señalamientos, el también representante aseguró que la familia de Sokol sabía y estaba de acuerdo con lo que pasaba entre ellos y negó que hubiera cometido cualquier tipo de delito al relacionarse con ella, a pesar de ser una menor de edad.

Un mes después, Sasha reveló que tomaría acciones legales y tachó de inmoral las acciones y palabras del productor.

"Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos.Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales".





Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano en marzo del 2022 y un mes más tarde emprendió una demanda por daño moral en su contra. Foto: Instagram





Lee también Clara Chía es captada haciendo tremendo berrinche a Gerard Piqué