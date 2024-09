El reguetonero Nicky Jam le siguió los pasos a sus colegas Anuel AA y Justin Quiles y endosó la candidatura de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

Nick Rivera Caminero, nombre de pila del veterano cantante urbano, acompañó en tarima a Trump y ofreció un corto mensaje durante un mítin político celebrado en la noche del viernes en Las Vegas, Nevada.

Anuel AA y Quiles también estuvieron en tarima con Trump y hablaron al público durante un mítin celebrado el 30 de agosto en Johnstown, Pensilvania. En esa ocasión, Trump presentó a ambos artistas como “leyendas puertorriqueñas de la música”, y acto seguido mostró no saber quiénes eran. Luego añadió que los presentó porque “es bueno para el voto puertorriqueño”.

Durante el mítin en Las Vegas, Trump demostró, nuevamente, no saber a quién estaba presentando, pues comenzó su introducción de la siguiente manera: “una superestrella de la música latina, Nicky Jam ¿Conocen a Nicky? ¡Ella está caliente! ¿Dónde está Nicky? Gracias Nicky, es bueno tenerte aquí”.

Cuando el expresidente se disponía a continuar hablando, el artista puertorriqueño subió a la tarima y estrechó la mano del candidato republicano. De las imágenes, no pareció que a Nicky Jam le molestó que Trump lo identificara como una cantante.

Tras decirle a los presentes “¡estoy contento de que subió (a la tarima!”, Rivera Caminero ofreció un corto mensaje.

“En un honor conocerlo, señor presidente. De donde yo vengo la gente no conoce a los presidentes, así que estoy contento y tengo suerte de poder decir esto: lo necesitamos. Lo necesitamos de vuelta, necesitamos que sea el presidente nuevamente”, sostuvo el reguetonero.

Nicky Jam luego indicó que sus próximas palabras serían en español y sostuvo que “¡han pasado cuatro años y no ha pasado nada! ¡Necesitamos a Trump!”.

El artista culminó su breve participación repitiendo el estribillo político de la campaña de Trump, “¡Hagamos que América sea grande nuevamente!”.

Anuel, junto a su padre y pareja, visitaron el hogar de Trump el pasado 9 de septiembre donde aseguró compartir la tarde con el exmandatario y reiteró su llamado de apoyo.

“Todo el mundo voten por Donald Trump. Mis hermanos latinos e hispanos vamos a mantenernos unidos como familia que somos y vamos a votar por el bien y la seguridad de nuestro país que es nuestra casa”, escribió en sus redes sociales.

En su mensaje del 30 de agosto, Quiles indicó que “estoy sumamente honrado de estar aquí con usted, señor presidente. Sobre todo, me gusta porque usted no es una marioneta, amo eso sobre usted. Lo respaldo porque siento que ha sido el presidente más honesto que hemos tenido, porque dice las cosas como son, y no lo que piensa que la gente quiere escuchar. Eso es bien importante. Muchos latinos apoyamos al presidente Trump y también lo amamos. Le agradecemos que compartiera con nosotros, tras bastidores, lo importante que es reconstruir Puerto Rico, y no solo reconstruir a Puerto Rico, sino a hacer a América grande otra vez. ¡Vamos!”, resaltó Quiles.

Durante su administración, Trump fue fuertemente criticado por entorpecer y atrasar la ayuda federal que Puerto Rico necesitaba tras el impacto del huracán María en el 2017, aparte de que también rechazó el informe que detalló que cerca de 3,000 personas murieron en la isla tras el paso del ciclón. Del mismo modo, Trump se ha opuesto, en repetidas ocasiones, a que Puerto Rico se convierta en un estado.