Nickelodeon: Dan Schneider seguirá adelante con su demanda por difamación relacionada con "Quiet on Set" El exproductor y creador de programas como "Drake y Josh "y "Zoey 101" sostiene que el documental insinúa su involucramiento en abusos sexuales contra actores menores de edad

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. Fuente: Prime Video