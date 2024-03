Dan Schneider, exproductor de Nickelodeon, se defiende de acusaciones de comportamiento inapropiado

El pasado 17 de marzo, Investigation Discovery estrenó el documental "Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV", en el que Drake Bell habló sobre el abuso sexual que vivió a manos de Josh Peck, un extrabajador de Nickelodeon, cadena con la que saltó a la fama.

Además del caso de Bell, la producción también revivió las acusaciones contra el productor Dan Schneider por comportamiento indebido que fueron hechas por varias exestrellas juveniles, entre las que destacan Jennette McCurdy y Alexa Nicolaz.

De acuerdo con lo expuesto en el documental, los programas de Schneider cuentan con chistes en doble sentido, a pesar de que son producciones infantiles; además de que fue señalado de provocar un ambiente tóxico en los sets de grabación, sexualizar a los actores y pedir masajes a los miembros de la producción.









Lee también Drake Bell confiesa que fue víctima de abuso sexual por parte de un exempleado de Nickelodeon

Ahora, Schneider ha decidido romper el silencio y hablar, por primera vez, del escándalo que lo ha rondado por años, esto mediante un video que se publicó en su cuenta oficial de YouTube.

En la grabación, de poco más de 19 minutos, el creador de programas como "iCarly", "Victorious" y "Zoey 101", ofreció disculpas y se dijo avergonzado por algunos de los comportamientos que tuvo en el pasado.

"Enfrento mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte”, dijo.

Asimismo, destacó que hoy en día no volvería actuar de la misma manera y se disculpó con todos los que pudiera haberse sentido ofendidos: “Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue algo incorrecto. Nunca lo haría hoy. Pido disculpas a cualquiera que alguna vez haya puesto en esa situación".









Por último, destacó que el contenido de cada uno de sus programas fue hecho exclusivamente para niños y que si algunos de los chistes son considerados de mal gusto, la cadena es libre de censuralos; incluso, los invitó a hacerlo: "Todos estos chistes de los que estás hablando fueron escritos para una audiencia infantil, porque los niños pensaban que eran divertidos. Ahora tenemos algunos adultos que los miran 20 años después y dicen: 'No creo que eso sea apropiado'. No tengo ningún problema con eso. Si alguien se siente así, eliminemos esos chistes".

Después del estreno del documental Nickelodeon se disculpó con Bell y reconoció su valentía para sacar a la luz su caso.

Por otra parte, Russell Hicks, expresidente de contenido y producción de la televisora, defendió a Schneider como un pilar de la televisión infantil; además, destacó que los programas creados por éste siguen siendo sumamente populares y esto se debe a que trabajaba con un departamento que supervisaban cada aspecto de la producción.

Lee también Drake Bell retrata el abuso sexual que sufrió y el amor que siente por México en su nueva canción "I kind of relate"