La conmovedora respuesta del novio de Verónica Toussaint ante su diagnostico de cáncer

El amor llegó a la vida de la actriz y conductora Verónica Toussaint en un fuerte momento de lucha contra el cáncer de mama, que le fue diagnosticado en 2021. En medio de la difícil batalla, encontró en su pareja, a quien cariñosamente llamaba "Güero", no solo un apoyo incondicional en la enfermedad, sino también un impulso para seguir adelante con sus proyectos a pesar del pronóstico.

Aunque solía mantener un perfil discreto en cuanto a su vida sentimental, Verónica compartió detalles de su relación en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2022. En aquella ocasión, habló de su profundo enamoramiento por el hombre, quien se dedica al negocio textil, según sus propias palabras.

Foto: Instagram

La artista, curiosamente, contabilizaba la duración de su idilio en términos de los momentos difíciles que habían enfrentado juntos debido a su agresiva enfermedad.

"Si me preguntas cuanto tiempo llevo con él, llevo 16 quimios, dos cirugías, dos (contagios) de Covid-19 y 15 radioterapias”, externó la presentadora de televisión en "El minuto que cambió mi destino".

Admiraba profundamente a su novio por su valentía al acompañarla y conocerla en el complicado proceso de salud. "Imagínate enamorarte mientras estás defendiendo tu vida. El amor es un gran honor", manifestó Verónica, convencida.

Un año después, la actriz hizo público el comienzo de su historia de amor en el programa de HBO, “Divina comida”, donde recordó uno de los momentos más emotivos de sus primeras citas. Durante una conversación con Belinda, José Ángel Bichir y el comediante Manu NNa, describió cómo su novio le respondió cuando le informó que padecía cáncer de mama.

“Yo espero que mi novio todavía me aguante, es muy hermoso, lo amo, es lo máximo y lo conocí apenas que iba a empezar la quimio y le dije: ‘ahora es cuando, si te quieres salir corriendo porque yo voy a empezar todo este proceso y está difícil’ y me contestó una joya: ‘al contrario, va a ser un honor estar contigo’”, dijo Toussaint con su característica sonrisa.

Verónica Toussaint. Foto: Captura de pantalla

Explicó que la respuesta de "Güero" la emocionó profundamente, ya que era apenas la segunda vez que se encontraban en persona, y quedó impactada por su sentido del humor: “después fuimos a mi casa, me da mi primer beso y me dice una joya: ‘besas cabr… por fa no te mueras’ y solté un carcajadón y para mí la comedia es súper importante y que me haya dicho eso fue increíble y que además esta persona que decidió quedarse en mi peor momento físico y momento más intenso, espiritual y mental y le decía: ‘ojalá te quedes y aguantes a que pase este tiempo y que me conozcan con mi energía, como soy yo’. Hizo que esos seis meses fueran increíbles”.

Verónica Toussaint falleció ayer 16 de mayo tras tres años y medio de pelear contra el cáncer. Según reveló su amiga y excompañera de “Qué chulada”, Mariana H, a la prensa: estuvo 10 días hospitalizada.

La noticia de su muerte fue difundida por el periodista Gustavo Adolfo Infante, y desde entonces ha sido lamentada por seguidores y personalidades del medio, quienes la recuerdan como una persona fuerte y alegre.