Amigos y familiares de Verónica Toussaint se reúnen para darle el último adiós

Amigos, compañeros y personas cercanas a Verónica Toussaint se dieron cita en el Panteón Francés para darle el último adiós, y aunque han decidido vivir su duelo de maneras diferentes, todos coinciden en que la conductora era una persona fuerte y con muchas ganas de vivir.

Toussaint perdió la vida la noche de este jueves, a causa del cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada hace tres años y contra la que librara una dura batalla.

Una de las primeras en llegar al lugar fue la presentadora Mariana H, con quien Verónica compartió créditos en el programa "¡Qué Chulada!", y acompañada de Lalo Carrillo y Marlene Stahl, se tomó unos minutos para hablar con los medios de comunicación sobre las últimas conversaciones que tuvo con su amiga.

"La última vez que comimos me dijo: 'he estado pensando que, si esto se acaba, cómo viví mi vida. Me la pasé chingón, hice lo que quise... pero no estoy en eso, no estoy en ese momento'", dijo.





La actriz y conductora está siendo despedida en el Panteón Francés de la CDMX. Foto: Sughey Baños/ EL UNIVERSAL





Mariana cree que estas palabras, con las que Toussaint se aferraba a la vida, pudieron ser una pista de que su salud no andaba muy bien, pero esto es solo especulación ya que, para no preocuparlos, la actriz no solía compartir muchas cosas de su enfermedad: "No estaba tan conciente (de su estado de salud) o, a lo mejor, no nos lo dijo, porque esa es otra cosa; no quería preocuparnos o hacernos sentir mal. Tal vez sí lo sabía pero de eso ya no vamos a tener la certeza", agregó.

Por último, reveló que tuvo contacto con su amiga en estos días, que se encontraba hospitalizada y recibiendo un nuevo tratamiento y eso, para sus allegados, fue una señal de esperanza.

"(Verónica) tenía una gran disciplina, trabajaba no sólo en los físico, también en lo emocional, en lo espiritual. Siempre estuvo trabajando en sí misma, pero también procurando a sus amigos que la querían muchísimo; me incluyo", expresó.

Luz María Zetina también hizo acto de presencia y confesó que tiene sentimientos encontrados, pues por un lado sabe que su amiga ya está en un lugar mejor, pero por otro siente el dolor de que ya no estarán juntas.

"Siempre fue una mujer muy espiritual, siento que ahora tocó mucho más esta parte que era su esencia; pero, sin duda, los trancazos que da la vida nos chicotean y claro que nos hace conectar con esa parte divina, esta parte efímera que es nuestro cuerpo la vamos a dejar", dijo.

Quién de alguna forma compartió esta experiencia de vida (cáncer de mama) con Verónica Toussaint, fue la conductora Marta Guzmán, pues ella fue diagnosticada con la misma enfermedad.

"Pasamos por lo mismo, el que ella no esté y yo sí es algo que no se entiende. Sabía que no la estaba pasando bien, pero nunca imaginé esto. Sabía que le había regresado (el cáncer) después de que pasó por las quimios, radiaciones que son muy duras, pero nunca esperas que muera", confesó con la voz entrecortada.

La conductora subrayó que cada cáncer es distinto, que mientras más tiempo pase un paciente en remisión (libre de cáncer) es más complicado que vuelva; pero si lo hace es más agresivo y si esto lo supo Toussaint, tal vez estaba consciente de su gravedad.

"Pasar una enfermedad así es muy difícil, me movió porque podría pisar mi propio proceso y no se lo deseo a nadie", finalizó.

Por su parte, Yordi Rosado se sincero y dijo que tenía muy pocas ganas de hablar con lo medios, ya que esta pérdida había sido muy repentina y estaba perdiendo a alguien a quien consideraba parte de su familia.

"De ella tengo muchísimos recuerdos, era alguien generosa, amable y linda, ustedes pueden ver pos sus redes cuánto amor y lo que pasó por su vida fue muchísimo amor, fue muy fuerte. Recuerdo esa sonrisa y esa fuerza que siempre nos demostró, fue una mujer positiva, echada para adelante", comentó el conductor.





La conductora perdió la vida a los 48 años. Foto: Instagram.

