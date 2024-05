Tristán, hijo de Yahir, revela que ya dejó las drogas y se mantiene limpio gracias a la Santa Muerte

Durante los últimos meses, Yahir ha sido el blanco de fuertes críticas por la distancia que mantiene con Tristán, su hijo mayor; y es que, hay quienes aseguran que el cantante no quiere ayudar al joven con sus problemas de adicción al alcohol y las drogas, a pesar de que éstos son de conocimiento público desde hace años.

En una entrevista con Isabel Lascurain, el exacadémico reveló que, si bien lo ha intentado, no ha podido ayudar a su hijo, pues es él quien no ha podido comprometerse con su propia recuperación; sin embargo, no ha perdido la esperanza de que éste salga adelante y puedan reencontrarse.

Ahora, Tristán le ha respondido a su famoso padre para hacerle saber que ya ha cambiado su vida y que aunque le hace falta en su vida, él tiene sus propios planes:

“A mi padre lo veo limitándome a mí y a él mismo. Necesitamos hablar. He llorado por mi papá todos los días: ‘Entiéndelo Yahir: Yo nunca me voy a colgar de tu nombre, como la gente piensa. Llevo tu apellido con muchísimo amor y orgullo, pero no soy tú’”, dijo en entrevista para TVNotas.





Tristán reveló que ha dejado atrás las drogas por su nueva fe. Foto: Instagram





Asimismo, reveló que ha dejado sus adicciones y por una motivación muy especial: su devoción por la Santa Muerte; incluso, aseguró que es ella quien lo ha mantenido limpio por ya varios meses.

“Dejé las drogas. Llevo un mes sin consumir cristal. Y la piedra, un año, cinco meses. Hay personas que pueden y otras no. No te puedes enfrascar en que te vas a recuperar. Solo vivir un día a la vez. Un día había comprado mucha ‘piedra’. En ese momento sentí que un ángel bajó, me tocó y se me quitó el gusto. Y la Santa Muerte me ha ayudado a no recaer”, agregó.

Tristán narró que desde algún tiempo es fiel creyente de esta identidad, incluso que le ha regresado la tranquilidad y estabilidad a su vida:

"Soy devoto a la Santa Muerte. La tengo en un altar. Ella es los cuatro elementos. Dios me permite profesar a la Santa Muerte a través de una oración y de mis sentimientos. Me siento feliz, completo. A esos que hablaron mal de mí, se les regresará".

Por último, aclaró los rumores en los que se aseguraba que vivía en la calle y en condiciones realmente precarias: "Actualmente, tengo un rollo íntegro y moral. Estoy tranquilo. Se dijo que vivía en las calles y no. Vivo en un departamento con mi amigo Sergio, con quien compongo mis canciones”.

Actualmente, Tristán está sumergido en el mundo de la música. Compone y escribe sus propias canciones; incluso, afirmó, desea que su famoso padre las escuche pues quiere dedicarle una de ellas.





El joven aseguró que busca un acercamiento con su padre, pero no quiere seguir sus pasos ni sus expectativas. Foto: Instagram.

