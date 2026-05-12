La lluvia inundó la Ciudad de México, pero no ahogó el entusiasmo de los fans. Desde antes de las 18:30 horas, decenas de personas comenzaron a llegar a Cinemex Antara para el fan event de Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta, dispuestos a esperar lo necesario.

El clima desató un caos de muerte vial y alargó la espera hasta las 20:30, pero no hubo gritos de pánico; la alfombra roja sobrevivió como un set sin cadáveres, con un público que, aunque empapado, se negó a ser el primer eliminado de la película.

Mientras el elenco no aparecía, el público, que llegó desde las primeras horas del día, se mantuvo activo con dinámicas organizadas por Alexa Zuart y la influencer Mar, quienes preguntaban por escenas favoritas, frases memorables y momentos icónicos de la franquicia. Entre risas, gritos y celulares listos, la espera se volvió parte del espectáculo.

Anna Faris, Marlon Wayans y Shawn Wayans, elenco de "Scary Movie terroríficamente incorrecta", convivieron con fans de la saga en un cine ubicado en plaza Antara en Polanco. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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Cuando finalmente el elenco apareció, el ambiente cambió de inmediato. Hubo fotos, firmas de autógrafos y contacto directo con los fans, pero también un tono que dejó claro el espíritu de la saga: irreverente, sin filtro y completamente dispuesto a jugar con los límites del humor.

Entre bromas, los actores no dudaron en apropiarse del lenguaje local y lanzar expresiones como “huevos” y “chinga tu madre”, lo que desató carcajadas y gritos entre los asistentes.

“Se siente increíble. La gente conecta con nosotros, tenemos un sentido del humor retorcido y es bonito saber que todos se están riendo. Al final, lo único que quiero es hacer reír a la gente. Eso es todo”, dijo Shawn Wayans durante el evento.

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Durante el encuentro dentro del limitado espacio que ofreció el lugar, el elenco reconoció su cercanía con la cultura latina y su forma de entender la comedia, basada en reírse incluso de las situaciones difíciles.

“Crecimos en barrios latinos, con cubanos, puertorriqueños, dominicano y, después, en Los Ángeles con mexicanos. Aprendes que a los latinos les gusta reír, reír en grande, hacer bromas de su familia, de su situación. Nosotros también venimos de contextos difíciles y hacer humor de eso ayuda. Es mejor reír que quedarse llorando”, mencionó Marlon Wayans.

Anna Faris, Marlon Wayans y Shawn Wayans, elenco de "Scary Movie terroríficamente incorrecta", convivieron con fans de la saga en un cine ubicado en plaza Antara en Polanco. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Ese vínculo se reflejó en la respuesta del público, que no solo celebró los chistes, sino que replicó el tono sin filtros que caracteriza a la franquicia, y por supuesto, se unieron a las mentadas de madre.

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El regreso del elenco original de Scary Movie a más de 20 años

Durante su aparición con los ganadores de una dinámica en una sala de cine, explicaron que la película mantiene esa esencia: personajes exagerados, situaciones absurdas y un humor físico que funciona más allá del idioma.

“Es una película muy loca. La gente se identifica con los personajes porque hacen cosas exageradas y divertidas. Mucho del humor es físico y eso funciona en cualquier parte del mundo”, menciona Anna Farris, quien protagoniza la saga.

Anna Faris, Marlon Wayans y Shawn Wayans, elenco de "Scary Movie terroríficamente incorrecta", convivieron con fans de la saga en un cine ubicado en plaza Antara en Polanco. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

El evento también funcionó como reencuentro. Parte del elenco original regresa después de más de dos décadas, algo que incluso para ellos resultaba improbable hasta hace poco.

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“La última vez que los vi fue en 2001, después de Scary Movie 2. Cuando me llamaron en 2025 para volver, pensé que era increíble. Nunca creí que volveríamos a estar juntos así”, dijo la actriz.

A ese regreso se suma una nueva generación de actores, quienes, según adelantaron, aportan energía distinta sin romper con el tono de la saga. Más allá de la promoción de la película, el mensaje para el público fue que en medio de todos los problemas a nivel mundial, la comedia sigue siendo una vía de escape.

“Después de todo lo que ha pasado en el mundo, necesitamos reír. Esta es nuestra forma de aportar algo. Vayan a reír, lleven a sus amigos, a su familia. Se siente bien. Y si creen en algo, háganlo hasta el final. No renuncien a eso”, expresó Marlon.

Al final se proyectó un avance en las salas donde se observan algunas de las producciones parodiadas: Sinners, Merlina, M3GAN, Terrifier, La Sustancia, La hora de la desaparición y el regreso de Ghostface de Scream.

Anna Faris, Marlon Wayans y Shawn Wayans, elenco de "Scary Movie terroríficamente incorrecta", convivieron con fans de la saga en un cine ubicado en plaza Antara en Polanco. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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cdm