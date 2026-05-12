Donald Gibb, actor recordado por su participación en la cinta "La venganza de los nerds" murió la tarde de este martes a los 71 años.

De acuerdo con información revelada por TMZ, Gibb falleció en su casa de Texas, y pasó sus últimos momentos rodeado de su familia.

Su hijo, Travis Gibb, confirmó al medio que su padre atravesaba por diversos problemas de salud crónicos, por lo que su partida no fue del todo inesperada.

Lee también Muere Michael Pennington, actor de "Star Wars", a los 82 años

Travis también agradeció el cariño que el público le guardó su papá por tantos años; sin embargo, pidió comprensión y privacidad para el momento tan complicado que atraviesa su familia.

¿Quién era Donald Gibb?

Aunque participó en distintas películas y series a lo largo de su carrera, Donald Gibb se convirtió en una figura de culto gracias a su papel de Ogre, la comedia “La venganza de los nerds”, cinta estrenada en 1984 y que con el paso de los años se convirtió en un clásico del cine.

Criado en California, Gibb descubrió su amor por la actuación mientras jugaba futbol americano en los San Diego Chargers. Debutó en la pantalla con personajes secundarios en películas como "Conan el bárbaro" y "El pelotón de los chiflados".

Su 1.90 m de altura, lo llevó a interpretar papeles rudos o intimidantes. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran "Contacto sangriento" junto a Jean Claude Van Damme.

Además formó parte de varias series como "The X Files", "Step by Step" y "1st & Ten", donde dio vida al liniero Leslie Crunchner.

Fuera de cámaras sus compañeros y personas cercanas solían describirlo como alguien amable, relajado y con gran sentido del humor, una personalidad muy distinta a los personajes que interpretó durante buena parte de su carrera.

Lee también Muere Karina Duprez, actriz de "Rosa salvaje" y "Mundo de juguete"