La actriz Karina Duprez falleció a los 79 años, era hija de la actriz Magda Guzmán y Julián Duprez, la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento en redes sociales, lamentó la pérdida de la actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva, participó en telenovelas como “Rosa salvaje”, “Mundo de juguete” y “La fuerza del amor”.

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez. Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva. Se le recuerda por su participación en melodramas como Rosa salvaje, Mundo de juguete y La fuerza del amor. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", se lee.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lamenta la muerte de la actriz Karina Duprez.

Además de su trayectoria en televisión, Karina Duprez también tuvo participación en teatro y cine, medios en los que mostró su formación actoral y disciplina artística.

Se informó que obedeciendo la voluntad de la actriz, no se realizará velorio, por lo que será cremada el día de hoy y el sábado se le honrará con una misa.

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Una herencia artística familiar

Karina Duprez provenía de una familia con profundas raíces en el mundo del espectáculo. Fue hija de la primera actriz Magda Guzmán, una figura clave del cine de la Época de Oro y de la televisión mexicana, recordada por su participación en películas y telenovelas como "El ángel exterminador", "Cuna de lobos" y "María la del Barrio". La influencia de su madre fue determinante en su vocación artística.

Karina Duprez y su madre, la primera actriz Magda Guzmán.

En 1979, Karina Duprez se casó con el actor Carlos Ancira, su matrimonio duró hasta la muerte de él en 1987, de esa unión nació Magda Karina, también actriz, por lo que la tradición actoral continuó en la familia.

Magda Karina, quien también ha desarrollado una carrera en telenovelas y teatro, tiene un hijo, también actor, llamado Chris Pazcal, quien dedicó un emotivo mensaje a su abuela, a quien recuerda como una luz constante, una presencia llena de amor y de fuerza.

"Gracias por tu amor incondicional, por tu complicidad, por cada momento compartido y por ser siempre mi guía. Gracias por creer en mí, por impulsarme y por ser parte fundamental de mi carrera. Sin duda, no sería el actor que soy hoy si no fuera por ti, por tus enseñanzas, por tu pasión y por todo lo que me regalaste. Pero, sobre todo, gracias por ser la mejor abuela. Por estar, por cuidarme, por amarme", se lee en parte de su mensaje, el cual acompaña con una serie de fotos.

En una aparecen las manos de todos los integrantes de la familia, y en otra Karina Duprez está junto a su hija Magda Karina, su nieto Chris Pazcal y su bisnieto Lorenzo.

El actor Chris Pazcal despide a su abuela, la actriz y directora de telenovelas Karina Duprez.

"Me da una paz enorme y una alegría profunda saber que Lorenzo tuvo la oportunidad de conocerte, de recibir tu amor y de sentir tu luz. Sé que fue una de tus mayores alegrías y verte con él me alegraba el corazón.Hoy me despido con mucha tristeza, pero también con una gratitud infinita por haberte tenido, por haberte disfrutado y por todo lo que dejaste en mí y en nosotros. Siempre estarás en nuestro corazón, en cada recuerdo, en cada paso, en cada logro", finalizó.

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