Elohim Corona, quien tomó el lugar de Jay de la Cueva, en Fobia, y que -de hecho- también fueron compañeros en Moderatto, niega que exista una enemistad entre ellos, sin embargo, reconoce que, aunque formaron parte de la misma agrupación, por alrededor de 20 años, no se conocen en lo personal.

En una entrevista para en canal de YouTube "AXELATA", Elohim descartó cualquier tipo de rivalidad con Jay y afirmó que, esa especulación, surgió a raíz de su participación con Fobia en la más reciente edición del Vive Latino.

Esto debido a que él fue seleccionado por Paco Huidobro, líder de la banda, para sustituir a de la Cueva como el baterista del grupo, aún cuando Jay declaró que mostró toda dispocisión para formar parte del reencuentro de Fobia, hasta que se le comunicó que no había sido convocado.

Lee también Molotov agradece a Jay de la Cueva; se despide de él, tras un año de tocar juntos

Las tensiones, consideradas por los fans, habrían tenido lugar, luego de que Jay fuera quien, en el caso de Moderatto, tomara la resolución de que el grupo debía llegar a su fin, debido a sus deseos de desarrollarse como músico solista y, ahora que tenía expectativas de reencontrarse con Fobia, fuera un exModeratto al que invitaron a tomar su lugar.

Corona descartó cualquier versión similar y mostró admiración por de la Cueva, debido a su gran capacidad de dominar no sólo la batería sino múltiples instrumentos.

"La verdad no hay rivalidad, Jay es un gran músico, indudablemente".

Lee también Jay de la Cueva y su último concierto con Molotov: seguirá sin Fobia también

También reconoció que, en lo que respecta a sus vidas personales, nunca se conocieron a profundidad, lo que evidenció que, ni el hecho de estar juntos en un grupo por tantos años, los impulsó a crear una amistad.

"En su vida personal, y en la mía, la verdad, no lo conozco, sería muy malo decir ´ah sí, él (Jay) es así´, no hay rivalidad", reiteró.

Mostró gratitud por el hecho de haber sido considerado para tocar con Fobia y, por respeto y admiración a los bateristas que, en su momoento, formaron parte de la alineación, dijo que, mientras toque con la banda, tendrá el cometido de homenajear el trabajo de cada uno de ellos, incluído el de Jay.

Lee también Jay de la Cueva se presenta con éxito con Molotov, mientras exModeratto toma su lugar como baterista en Fobia

"Para mí, entrar a Fobia, ha sido una enseñanza muy grande, además... es la primera vez que lo digo, estoy haciendo un homenajea a tres grandes bateristas que tuvo Fobia; Gabriel Kuri, "Chiquis" Amaro y Jay, grabaron grandes baterias en canciones que el público canta, para mí es un honor y un homenaje para hacerle a ellos".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc