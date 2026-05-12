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Tras ocho años lejos de los escenarios mexicanos, confirmó su regreso al país.

A través de sus redes sociales, la banda británica liderada por Jay Kay anunció que emprenderá una nueva gira por Sudamérica y, además de visitar países como Argentina, Colombia y Chile, tendrán tres fechas en tierras mexicanas.

Fue en abril de 2018 cuando los músicos se presentaron en México por última, como parte de su tour "Automaton" con el que abarrotaron la Arena CDMX.

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¿Dónde y cuándo será el concierto de Jamiroquai en la CDMX?

La banda regresará al escenario que los vio hace más de ocho años, la Arena CDMX con un único concierto programado para este próximo 27 de septiembre.

Además de la capital mexicana, Jamiroquai también tiene fechas confirmadas en Monterrey y Guadalajara, el 23 y 25 de septiembre respectivamente.

¿Cómo y dónde se podrán comprar los boletos?

En México, la preventa comenzará el próximo 14 de mayo mediante la página de Superboletos y será exclusiva para clientes de Banco Azteca. La venta general arrancará el 15 de mayo.

Aunque todavía no se revelan los precios oficiales para las fechas mexicanas, el anuncio ya provocó reacciones entre seguidores de la banda, quienes llevaban años esperando una nueva visita del grupo al país.

Con temas como “Virtual Insanity”, “Cosmic Girl”, “Little L” y “Canned Heat”, la agrupación británica se convirtió en uno de los referentes más reconocidos del funk y acid jazz desde la década de los noventa.

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