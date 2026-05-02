El verano fílmico llegará cargado de franquicias, pero esta vez los superhéroes no estarán solos en la cancha.

Supergirl y Spider-Man: Un nuevo día serán dos de las apuestas fuertes, aunque compartirán fechas con marcas familiares, remakes, sagas de ciencia ficción y títulos de nostalgia como Toy story 5, Moana, The Mandalorian & Grogu y El Día de la revelación.

La temporada tendrá además un rival poco común: el Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, justo en el calendario de estrenos.

Varias películas no sólo competirán entre ellas, sino contra partidos, reuniones, pantallas públicas, campañas y una conversación deportiva que jugará de local durante varias semanas.

Para evitar una goleada en taquilla, Hollywood saldrá con una alineación conocida de franquicias famosas, personajes bien instalados en la memoria del público y estrellas capaces de convocar a niños, papás y cinéfilos durante las vacaciones.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu

Estreno: 21 de mayo.

La pentacampeona. Star Wars vuelve al cine después de varios años concentrada en series, ahora con Din Djarin y Grogu en una aventura que retoma el camino abierto por The Mandalorian, tras la caída del Imperio y en medio de los intentos de la Nueva República por ordenar la galaxia. La película probará si una historia nacida en streaming puede funcionar como evento de salas. Llega tres semanas antes del Mundial, aunque seguramente seguirá en algunas salas durante la fase de grupos.

Spider-Man: Un nuevo día

Estreno: 30 de julio.

A contragolpe. Spider-Man volverá después de Sin camino a casa, cuando el hechizo del Doctor Strange dejó a Peter Parker solo y fuera de la memoria de todos. La película abre una nueva etapa para el personaje, ahora sin el respaldo de Tony Stark ni el efecto sorpresa del multiverso. Llega después del Mundial, así que jugará con la cancha más libre pero también desgastada.

La Odisea

Estreno: 16 de julio.

Leyenda en la final. Christopher Nolan adapta la epopeya de Homero con Matt Damon como Odiseo, el rey de Ítaca que intenta volver a casa después de la guerra de Troya. La película llega en la semana final del Mundial, así que Universal apuesta por su gran estratega para llevar público a las salas en tiempo decisivo.

Toy Story 5

Estreno: 18 de junio.

El 11 ideal. Woody, Buzz y Jessie vuelven como las figuras de Pixar para enfrentar a Lilypad, una tableta que amenaza con desplazar el juego tradicional en la vida de Bonnie. La cinta llega en plena fase de grupos del Mundial, así que Disney se la jugará con una de sus franquicias más queridas, cuando la atención se divida entre partidos, vacaciones familiares y salas de cine.

Moana

Estreno: 10 de julio.

La GOAT de Disney. Moana llega en acción real con La Roca como Maui. Compite en plenos cuartos de final con aventura familiar, canciones conocidas y un gran equipo.

Supergirl

Estreno: 25 de junio.

La nueva 10 de DC. Kara Zor-El llega al cine con Milly Alcock en una versión más áspera que la de Superman: una heroína criada entre las ruinas de Krypton, marcada por la pérdida y embarcada en un viaje de venganza por la galaxia. Su estreno cae en plena fase de grupos del Mundial, así que DC tendrá que defender una de sus primeras cartas fuertes mientras el futbol concentra buena parte de la conversación.

El Día de la Revelación

Estreno: 11 de junio.

DT de lujo. El regreso de Spielberg al cine de extraterrestres llega un día después del inicio del Mundial, así que se la juega en fase de grupos.

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