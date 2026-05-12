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regresará por tercer año consecutivo como presentador de los Oscar, cuya edición 99 se celebrará el próximo 14 de marzo de 2027, informó este martes la Academia de Hollywood.

"Esperamos que Conan lidere la celebración con su brillantez y humor", declararon en un comunicado conjunto el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta, Lynette Howell Taylor.

La actuación de O'Brien durante la última ceremonia fue elogiada por la crítica especializada, que describió su desempeño como sólido y seguro.

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Durante su monólogo abordó temas polémicos en Hollywood, como el uso de la inteligencia artificial y la crisis que viven las salas de cine, aderezados con tintes políticos dirigidos hacia el gobierno del presidente Donald Trump.

La gala, que se transmitirá en vivo por ABC y Hulu, también contará con el regreso de Raj Kapoor y Katy Mullan como productores ejecutivos.

La ceremonia que liderará Conan en 2027 será una de las últimas celebradas en el icónico Teatro Dolby, su sede habitual, puesto que para 2029, la Academia trasladará la gala al Teatro Peacock, de Los Ángeles, bajo un acuerdo de diez años.

Este cambio histórico además marcará la primera transmisión global del evento a través de YouTube.

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