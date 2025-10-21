Más Información

El tiempo le devolvió una sonrisa a , quien fuera pareja y prometida del ". La joven atraviesa un momento especial con la llegada de su embarazo.

A casi cuatro años del trágico fallecimiento de Ocaña, Nerea compartió un emotivo mensaje sobre este nuevo capítulo que inicia junto a su pareja, Diego Alarde.

A través de Instagram publicó un video en el que, vestida con un largo vestido floral, camina de espaldas por una hacienda en Tepoztlán. Al llegar al jardín, se encuentra con su novio y un menor quienes se inclinan para besar su vientre en una tierna escena familiar.

En la descripción del post, la joven escribió:

“Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz, cuando no necesites que nadie lo valide, cuando hagas las cosas bien aunque nadie te aplauda… Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces”.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Así reaccionó la familia de Octavio Ocaña

Las redes sociales de Nerea se llenaron de mensajes de cariño. Entre ellos, destacó el de Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor, quien comentó:

“Tu nuevo futuro lleno de bendiciones y felicidad, porque lo mereces”.

Por su parte, Ana Leticia Ocaña también expresó su afecto:

“¿Qué te puedo decir que no sepas? Bienvenida una vez más a este maravilloso mundo llamado MAMÁ, #mamade2 Nere, ¡qué alegría! Dios es bueno, te abrazo a la distancia”.

El amor y el duelo

Nerea y Octavio mantenían planes de boda antes del trágico suceso de 2021. Tras la pérdida, la joven atravesó un proceso difícil que compartió en redes sociales, donde también enfrentó críticas por la forma en que vivía su duelo.

En 2023, Godínez comenzó a mostrarse públicamente con Alarde y respondió a los cuestionamientos con un mensaje contundente:

“¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí… Yo decidí vivir y no solo existir”.

Ese mismo año expresó que estaba lista para abrir su corazón nuevamente:

“Siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado, y la encontré. Me hace feliz, me hace querer vivir, conocer y disfrutar otra vez”.

Bertha Ocaña incluso salió en su defensa con un video en redes sociales, pidiendo respeto y un alto a los comentarios negativos hacia Nerea y su pareja.

