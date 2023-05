Natanael Cano avienta celular de un seguidor y usuarios le...¿aplauden?: "Ese es mi ídolo"

El llamado “Rey de los corridos tumbados”, Natanael Cano, volvió a dar de que hablar después de que fuera captado en un evento aventando el teléfono de una fanática. Muy al “estilo” Bad Bunny.

Si bien el intérprete de “PRC”, en anteriores ocasiones, había sido tildado de engreído por no querer fotografiarse con sus fans, en esta ocasión su reacción fue aplaudida por algunos usuarios, incluso, otros se sorprendieron debido a que no lo funaron en redes como al puertorriqueño.

Fue en TikTok donde circuló el clip en el que se ve que una persona aborda al cantante y lo intenta retratar con su celular, sin embargo, este tomó el aparato, lo observó, y posteriormente lo aventó hacia atrás.

El hecho ocurriría en la Zona VIP del Guatemala Empire Musical Fest, además, medios reportaron que otras fanáticas también le estaban tomando fotos con flash.

Después de la inesperada respuesta del famoso, se le percibió sonriendo a una persona que sería de su equipo de trabajo, mientras a su alrededor había más gente viendo el incómodo instante.

Usuarios reaccionan al video de Natanael

Cano dividió los comentarios en el post del usuario que publicó el video, ya que expresaron su deseo porque les aventara su teléfono.

“Ahora el mío”, “Nata, avienta el mío”, “el mío porfa”, “tan precioso cómo siempre”, “Rey, yo tengo dos (teléfonos) tiralos please”, “Es el rey, él puede hacer lo que quiera”, “Ese es mi ídolo”, “tira mi iPhone 14 pro max”, “te pago porque me tires el mío”, “pues están en el vip y les ponen los celulares a los artistas en la cara qué esperan, no es meet and greet”, se leyó.

Pero a otros internauta, la acción del famoso no les pareció: “Eso está mal aunque a veces la gente se pasa de ve…”, “Puro fan traumado”, “me encanta pin… raza tanto les gusta el nata que ni lo critican”, “los comentarios muy hipócritas”, escribieron.

Asimismo, lo compararon con Bunny, cuando hace un año se molestó con una seguidora que quería tomarse la foto y le tiró su celular al mar. Aquella ocasión la voz de "Un verano sin tí" fue duramente criticado y detalló que su acción se produjo porque le pareció una “falta de respeto”.

“La persona que se me acerca para saludarme, decirme algo o simplemente conocerme siempre recibirá mi atención y respeto. Aquellos que vengan a ponerme un maldito teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y lo trataré como tal”, escribió en Twitter.

