Tony Méndez, el guitarrista de Kerigma y uno de los inciadores de la ola del rock en México murió, como confirma el periodista Chava Rock, uno de los primeros en hacerse presente cuando Matías, el hijo del rockero, pidió apoyo económico para su padre, luego de que fuera hospitalizado y operado por la situación tan delicada de salud que enfrentaba.

Chava, que además de ser especialista en rock nacional, mantenía una buena amistad con Tony, tuvo la oportunidad de visitarlo durante su hospitalización; fue franco al reconocer que, el estado en que percibió al músico le preocupó.

"Lamentablemente, enfrentó un cuadro de salud muy delicado, de hecho, cuando lo fui a ver, fui con una amiga y, cuando salimos, ella comenzó a llorar así, a cántaros, y yo también me entristecí mucho por como lo vimos, muy muy deteriorado".

Lee también: Tony Méndez, integrante de Kerigma, "muy delicado de salud"; su hijo pide donaciones

Tras la operación a la que fue sometido, su hijo Matías Méndez impulsó una iniciativa en GoFoundMe, en la que solicitaba donativos para reunir la cantidad de dinero suficiente para solventar los gastos que supondría la recuperación del guitarrista que, de acuerdo a como se dio a conocer, tendría que ser intervenido nuevamente.

"Por supuesto, sabíamos que salía de una cirugía, no era cosa menor; había intención de que se le hicieran unos estudios y a echarle ganas, ver qué seguía, poner de su parte la familia para poder prolongar la vida de Tony, sólo que ya no dio tiempo", expresó Chava en un video, claramente afectado por la noticia.

"Estaba muy débil, ya luego la familia compartirá, si es que así lo desean, por supuesto, los malestares que tuvo y los problemas graves que enfrentó", ahondó.

Kerigma, la banda independiente que sonaba en la radio

Kerigma se fundó en 1984, se trató de una fusión entre los integrantes del primer grupo de Sergio Silva -cantante de la banda- y la primera banda de Tony, llamada Los Pókers, la cual creó cuando tenía sólo 11 años. Por esa época, todos los integrantes de la agrupación cursaban sus estudios primarios; con Los Pókers, el músico ofreció una tocada en la casa de Silvia Pinal, durante un cumpleaños de Alejandra Guzmán.

Fue en 1986 cuando grabaron su primer disco, "Esquizofrenia", el cual fue lanzado en 1987, pero no fue sino hasta 1991 que con el tema "Tres lunares" ganaron reconocimiento exponecial pues, a pesar de que, eran inpendientes, en estaciones de radio como Reactor -como sus integrantes han contado en diferentes entrevistas- todos los días, y a todas horas, recibían llamadas para que volvieran a reproducir el tema, sin importar cuantas veces hubiera sido tocado.

Kerigma se convirtió el amuleto de cantantes que, luego de trabajar con el grupo como coristas, consolidaron exitosas carreras como fue el caso de Fernanda Meade, de Pandora, Manuel Mijares y Baby Batis.

Lee también: Todos querían tocar en La Rockola

Con Rockotitlán y La Rockola, Tony Méndez permitió que el rock tuviera un lugar en la industria

Y si bien, Méndez se convirtió en el dueño de Rockotitlán, luego de que los hermanos Arau abandonaran el proyecto musical y cultural, que supuso una plataforma en la que se dieron a conocer grandes bandas de rock actuales, como es el caso de Caifanes, Fobia y Molotov, antes estuvo acargo de La Rockola, un café donde los grupos comenzaron a presentarse, abandonando para siempre los "hoyos funkys" donde se veían obligados a tocar por la represión que existía en ese momento, después de los acontecimientos en el Festival de Avándaro.

Además de lanzar diferentes álbumes, con música original, los Kerigma musicalizaron obras como "La tiendita de los horrores" y "Hamlet", convirtiéndose en las primeras bandas que no tenían miedo de zigzaguear entre un proyecto a otro, sin importar los prejuicios de la época y de la escena.

Luego de separarse, sin ningún tipo de conflicto que los llevara a tomas esa decisión, sus integrantes volvieron a reunirse desde 2019 y, a partir de ahí, reversionaron algunos de sus temas más exitosos, comenzaron una actividad frecuente en redes sociales, caracteristica por la interacción con sus fans, y se presentaron en diferentes recintos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc