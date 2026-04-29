El actor Luis Alberto Riolobos falleció a los 64 años, tras un progresivo deterioro en su estado de salud. Reconocido por sus participaciones en producciones como "La rosa de Guadalupe" y "El Señor de los cielos", el intérprete padeció durante años una enfermedad renal que con el tiempo se complicó.

En la etapa final de su vida presentó problemas graves, entre ellos una trombosis y una recaída que obligó a su intubación. Incluso llegó a solicitar ayuda económica para solventar sus gastos médicos. Familiares y amigos lo despidieron con mensajes emotivos para rendir homenaje a su trayectoria y memoria.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lamentó el deceso del actor de “El maleficio” y “Como dice el dicho”.

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Luis Alberto Riolobos. Actor mexicano recodado por su participación en las exitosas producciones 'La rosa de Guadalupe', 'El maleficio', 'Como dice el dicho' y 'El señor de los cielos'. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI".

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Despiden al actor Luis Alberto Riolobos

Familiares y amigos del actor Luis Alberto Riolobos Sobisch se reunieron para darle el último adiós a través de un servicio velatorio en su honor, tras su reciente fallecimiento.

Con un mensaje lleno de afecto, invitaron a acompañarlos para rendir homenaje a quien cariñosamente llamaban “Peco”, destacando que su amor y su luz permanecerán en los corazones de quienes lo conocieron.

El velorio se llevó a cabo en la funeraria Castell, ubicada en Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho 1869, en Ciudad Satélite, Naucalpan, el lunes 27 de abril.

Como parte de su voluntad, se pidió a los asistentes acudir vestidos de blanco, mientras la familia agradeció el acompañamiento en este difícil momento.

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