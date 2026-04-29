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Conocida como la "madrina del punk" por inyectarle intelectualidad a ese género rabioso, la cantante estadounidense fue galardonada este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

La también poeta, de 79 años, "ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo", indicó el fallo del jurado del premio convocado por la Fundación Princesa de Asturias, la heredera de la Corona española.

Nacida en Chicago a finales de 1946, Patricia Lee Smith posee una "impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva", agregó el fallo leído por la coreógrafa española de flamenco María Pagés Madrigal, galardonada con el Princesa de Asturias en 2022 y presidenta del jurado este año.

Estos premios, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Siempre combativa, Smith participó en las manifestaciones que pedían el fin de la guerra de Irak y la salida del presidente Bush en 2003. (Foto: Casa del Lago)
Siempre combativa, Smith participó en las manifestaciones que pedían el fin de la guerra de Irak y la salida del presidente Bush en 2003. (Foto: Casa del Lago)

¿Quién es Patti Smith?

En una foto en blanco y negro en la portada, barbilla en alto y ojos desafiantes, esta luchadora por los derechos civiles irrumpió en el mundo del rock con su álbum Horses, en 1975, que la convirtió rápidamente en una de las artistas más influyentes de la escena.

Al darse a conocer como cantante, ya había publicado varios poemarios, los que ha seguido firmando hasta recientemente. También destacan sus varios libros de memorias, celebrados por la crítica.

Su trayectoria ha traspasado "los límites de lo estrictamente musical para convertirse en una comunicadora multidisciplinar e iconoclasta a través de distintas manifestaciones artísticas como la poesía, la fotografía, la performance o la videoinstalación", indicó la Fundación Princesa de Asturias.

Siempre combativa, Smith participó en las manifestaciones que pedían el fin de la guerra de Irak y la salida del presidente Bush en 2003, defendió a las integrantes del grupo punk feminista ruso Pussy Riot tras su detención en 2012 y firmó un artículo de opinión contra el calentamiento global en 2018.

Recipiente de numerosos galardones, fue incluida en 2007 en el Salón de la Fama del Rock.

rad

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