Más Información

México y EU siguen colaboración para la recuperación de bienes culturales; han devuelto más de 10 mil piezas

México y EU siguen colaboración para la recuperación de bienes culturales; han devuelto más de 10 mil piezas

Malva Flores gana el premio Premio de la Feria Internacional del Estado de México 2025

Malva Flores gana el premio Premio de la Feria Internacional del Estado de México 2025

Casa Marie José y Octavio Paz no está abierta al público ni a consultas: Secretaría de Cultura

Casa Marie José y Octavio Paz no está abierta al público ni a consultas: Secretaría de Cultura

Libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos, ¿en riesgo?

Libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos, ¿en riesgo?

¿Cómo la industria del libro en México aprovecha el uso de metadatos?

¿Cómo la industria del libro en México aprovecha el uso de metadatos?

Trabajadores sindicalizados del INAH se reúnen con Joel Vázquez; exigen respeto a derechos laborales

Trabajadores sindicalizados del INAH se reúnen con Joel Vázquez; exigen respeto a derechos laborales

, músico y bajista original delmurió, como dio a conocer la banda, con la que hizo famosos éxitos como "Beber de tu sangre", "Mamá" y "María Rosario"; describen su muerte como una partida irremediable.

"Compartimos tantas cosas, tanta música y sobre todo, muchos sueños... No hay palabras para describir el vacío que dejas, pues a pesar de la distancia, siempre fuimos y seremos familia..., vuela alto y vuela lejos, pues tu recuerdo y tu música se quedan sonando en nuestras almas, hasta que nos volvamos a encontrar... Hasta luego querido Fer".

El músico fue parte de la agrupación desde su formación, en 1987, a partir de ese momento, otros músicos de prestigio fueron reclutados para suplirlo, como ocurrió -en 2018- con Sergio Santacruz, músico y fundador de Neón, aunque, en la actualidad los " front men", como Kazz, vocalista de la banda y su guitarrista, Gasú.

Lee también:

La despedida del músico será este domingo, 28 de septiembre, en una misa que se llevará a cabo en el Memorial de San Ángel, ubicado en la calle Flor de María, colonia Atlamaya.

Miky Huidorro de Molotov fue uno de los primeros en pronunciarse, hoy por la mañana con este mensaje:

"Hoy es un día muy triste, te quiero mucho, Fer, DEP, gracias".

"Qué tristeza", escribió también Leoncio Lara Bon.

Cuando la banda estaba en aras de formarse, Kazz, Gasú y Fernando buscaban a quién rentarle el equipo de producción que requerían para tocar; su primer tema se tituló "La canción sin nombre´", sus inicios datan de 1984.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen. Foto: AP

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen

Luego de deshacerse de Meghan y Harry, William quiere a Andrés y a Sarah Ferguson fuera de la familia real: “son una vergüenza”. Foto: (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) / (Photo by Jordan Pettitt / POOL / AFP)

Luego de deshacerse de Meghan y Harry, William quiere a Andrés y a Sarah Ferguson fuera de la familia real: “son una vergüenza”

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. Foto: Captura de pantalla / tiktok

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. VIDEO

Jennifer Aniston llama "bruja" a Angelina Jolie: no perdona que le quitara a Brad Pitt. Foto AP AFP

Jennifer Aniston llama "bruja" a Angelina Jolie: no perdona que le quitara a Brad Pitt

Dua Lipa. (Photo by Michael Tran / AFP)

Dua Lipa irradia belleza con espectacular vestido “side-boob” en Miami y deslumbra