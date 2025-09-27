Fernando Díaz Corona, músico y bajista original del grupo Los amantes de Lola murió, como dio a conocer la banda, con la que hizo famosos éxitos como "Beber de tu sangre", "Mamá" y "María Rosario"; describen su muerte como una partida irremediable.

"Compartimos tantas cosas, tanta música y sobre todo, muchos sueños... No hay palabras para describir el vacío que dejas, pues a pesar de la distancia, siempre fuimos y seremos familia..., vuela alto y vuela lejos, pues tu recuerdo y tu música se quedan sonando en nuestras almas, hasta que nos volvamos a encontrar... Hasta luego querido Fer".

El músico fue parte de la agrupación desde su formación, en 1987, a partir de ese momento, otros músicos de prestigio fueron reclutados para suplirlo, como ocurrió -en 2018- con Sergio Santacruz, músico y fundador de Neón, aunque, en la actualidad los " front men", como Kazz, vocalista de la banda y su guitarrista, Gasú.

La despedida del músico será este domingo, 28 de septiembre, en una misa que se llevará a cabo en el Memorial de San Ángel, ubicado en la calle Flor de María, colonia Atlamaya.

Miky Huidorro de Molotov fue uno de los primeros en pronunciarse, hoy por la mañana con este mensaje:

"Hoy es un día muy triste, te quiero mucho, Fer, DEP, gracias".

"Qué tristeza", escribió también Leoncio Lara Bon.

Cuando la banda estaba en aras de formarse, Kazz, Gasú y Fernando buscaban a quién rentarle el equipo de producción que requerían para tocar; su primer tema se tituló "La canción sin nombre´", sus inicios datan de 1984.

