La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó la muerte del actor Carlos Arau, quien se destacó como actor, director, guionista y productor durante más de 35 años de carrera artística en cine, teatro, televisión y comerciales.

Arau actuó en la serie "Vecinos", donde encarnó a Hortensio durante 10 capítulos; participó en películas como "Perdida Durango", "Extraños caminos" y "Un mundo maravilloso".

La ANDI lamentó la pérdida de Carlos Arau a través de un mensaje en rede sociales:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee.

Celebridades como Maribel Guardia, Cuauhtli Jiménez, Roberto Tello y Gerardo Murguía expresaron sus condolencias ante la noticia; el actor Aleks Vázquez le dedicó un emotivo mensaje:

"Amigo del alma, que difícil es aceptar que ya no estés presente,me cayó de golpe la noticia de tu partida ya que decíamos que éramos amigos y rivales ya que varias veces competíamos en call backs y de verdad tú eres el que realmente debe llevar el título del rey de los comerciales. Ya no tendré a ese rival talentoso ni a ese amigo entrañable. Descansa en paz Carlos Arau. Hoy todas mis funciones son dedicadas a ti", escribió.

La última publicación del actor en Facebook, donde tenía casi 5 mil amigos, fue el 17 de septiembre, una invitación para ir a la playa, donde días antes dijo, escribiría un guion.

"¡Vamos a la playa! ¿Alguien?", se lee.

La última publicación de Carlos Arau en Facebook. Sus seguidores, impactados con la noticia de su fallecimiento.

Días antes comentó en esta misma red social que estaba trabajando en un guion sobre la vida de Gabriel Figueroa, fotógrafo de la Época de Oro del cine mexicano.

"Estoy escribiendo un guion sobre la vida de Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo de cine mexicano e internacional, yo voy a interpretarlo. Si te gusta la idea, ponle like. Muchas gracias. (Hazlo viral)".

Carlos Arau pertenecía a una familia con varios miembros destacados en el medio artístico. Entre sus familiares se encuentran: Alfonso Arau, cineasta reconocido, abuelo de Tihui Arau; Sergio Arau, músico y cantante, padre de Tihui Arau y hermano de Carlos Arau; Tihui Arau, sobrina de Carlos Arau, está también vinculada también al medio artístico. A esta lista se suma Fernando Arau, actor, cómico y músico, y Rossana Arau, productora de cine y telenovelas.

Proyectos en los que participó Carlos Arau

1993: Extraños caminos (película)

1995: Mujeres insumisas (película)

1996: Wings of an Angel (Cortometraje)

1997: Perdita Durango (película) - personaje Philips

1999: Ave María (película) - personaje Juan 1

2000: Todo el poder (película) - joven rapado

2002: La familia P. Luche (serie de televisión) - 1 episodio

2004: Hospital el paisa (serie de televisión) - 4 episodios como reportero / paciente

2005-2022: Vecinos (serie de televisión) - Hortensio (10 episodios)

2006: Un mundo maravilloso (película) - joven reportero

2007: El último justo (película) - cura iglesia

2009: Hermanos y detectives (serie de televisión) - 1 episodio

2010: Gritos de muerte y libertad (serie de televisión) - Fray Melchor de Talamantes (1 episodio)

2019: Mentada de padre (película) - personaje Eugenio Cabeza de Vaca

2022: La Madrastra (serie de televisión) - Dr. Torres (3 episodios)

2023: Eternamente Amándonos (serie de televisión) - Dr. Amezcua (4 episodios)

2023: La rosa de Guadalupe (serie de televisión) - Arturo (1 episodio)

