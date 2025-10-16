Más Información

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Tras permanecer varias semanas hospitalizado y en estado crítico, Ace Frehley, legendario exguitarrista de, murió a los 74 años.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, el músico falleció la tarde de este jueves luego de que su familia decidiera desconectar el respirador con el que se aferraba a la vida.

Según información publicada por TMZ, Frehley habría sufrido una hemorragia cerebral luego de una fuerte caída en su estudio, situación que lo llevó a cancelar su gira 2025.

Hace un par de minutos, el mismo portal que confirmó su deceso, aseguraba que aún se mantenía con vida; sin embargo, adelantaba que, ante la nula mejoría de su estado de salud, su círculo cercano analizaba la posibilidad de retirarle el soporte vital.

Asimismo, detallaron que la causa de la muerte es una úlcera por presión, una lesión en los tejidos (en este caso tejido cerebral) que disminuye el flujo sanguíneo, provocando daño y muerte celular.

Hasta el momento la familia no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero los fans de KISS ya han expresado su solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos: "En paz descanses Ace. Tú me inspiraste a tocar", "Descansa en paz Spaceman", "Gracias por todo. Tú música vivirá por siempre. Donde quiera que vea las estrellas, te veré a ti", "Vuela alto leyenda".

