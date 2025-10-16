Más Información

Ace Frehley, exguitarrista y fundador de , se encuentra hospitalizado y en estado crítico.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el músico, de 74 años, permanece en el hospital y conectado a soporte vital desde hace varios días, luego de sufrir una hemorragia cerebral tras una caída ocurrida en su estudio.

El accidente lo obligó a cancelar algunas fechas de su gira, lamentablemente su salud no ha mejorado.

Según el medio estadounidense, la situación de Frehley tiene muy desconcertada a la familia, al grado de que ya analizan la posibilidad de retirarle el respirador artificial en las próximas horas. Aunque en redes sociales circularon rumores sobre su fallecimiento, fuentes cercanas a la familia afirman que sigue con vida.

A finales del pasado mes de septiembre, el equipo del exguitarrista publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que afirmaba que se encontraba “bien”, aunque su médico le había recomendado no viajar.

Posteriormente, se difundió otro mensaje en el que se anunciaba la cancelación del resto de sus fechas de 2025 debido a “problemas médicos en curso”.

¿Quién es Ace Frehley?

Frehley fue una de las figuras clave en la historia del rock. Como guitarrista de KISS, formó parte de la alineación original junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, y dio vida al personaje de The Spaceman.

Entre los temas que coescribió se encuentran “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” y “I Was Made for Lovin’ You”.

Tras su salida de la banda en 1982, inició una carrera en solitario y formó la agrupación Frehley’s Comet. Regresó temporalmente a KISS en 1996 para la gira de reunión de la formación original y permaneció hasta 2002.

Hasta ahora, la familia del músico no ha emitido declaraciones oficiales sobre su estado. Mientras, los seguidores de la banda permanecen atentos ante el delicado estado de salud.

