Gene Simmons, vocalista de Kiss, se siente mal en pleno concierto

Kiss tuvo que pausar el concierto que ofreció en la Arena da Amazonia, en Brasil, luego de que su vocalista Gene Simmons, de 73 años, se sintiera mal y pidiera detener el show, el cual estuvo pausado durante cinco minutos ante la incertidumbre del público que no dejó de ovacionar al legendario músico.

A través de un video que circula en redes, se observa cómo Simmons se sienta e intenta tocar, pero le es imposible; Paul Stanley se dirigió a la audiencia para pedir que animaran a su compañero: “Vamos a tener que parar para cuidarlo. Porque lo queremos, ¿verdad? ¡Vamos a darle a Gene una fuerte ovación!”, expresó, sin que se revelara cuál fue la molestia que sintió Gene.

Kiss anunció las últimas fechas de su gira del adiós. La banda planea colgar sus botas de plataforma después de dos conciertos consecutivos en el Madison Square Garden en Nueva York a finales del 2023.

El final de Kiss se acerca

La última sección de la gira norteamericana de la banda de 17 fechas comenzará en octubre en Texas y llegará a California, Washington, Canadá, Tennessee, Indiana, Illinois, Maryland y culminará en su natal Nueva York el 1 y 2 de diciembre.

“Kiss nació en Nueva York en la 23ª calle. Hace medio siglo. Será un privilegio y un honor terminar la gira en el Madison Square Garden, a 10 cuadras y 50 años de donde comenzamos”, dijo la banda en un comunicado.

Actualmente la alineación de la agrupación incluye a los fundadores Paul Stanley y Gene Simmons, así como a Eric Singer y Tommy Thayer. Sus éxitos incluyen “Rock and Roll All Nite”, “I Was Made for Lovin’ You” y “Detroit Rock City”.

