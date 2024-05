Benny Ibarra confiesa que ser cantante nunca fue su pasión

Benny Ibarra es uno de los músicos con una de las carreras más longevas en nuestro país, pues a los 11 años debutó como uno de los integrantes de Timbiriche, grupo que sigue brindándole frutos. Sin embargo, acaba de confesar que cantar nunca fue su mayor pasión, sino que, desde muy temprana edad, se dio cuenta que la producción musical era a lo que se quería dedicar.

En una nueva entrevista, con Mara Patricia Castañeda, Benny rememoró que se crió en los teatros, al cuidado de tramoyistas, escenógrafos y, por supuesto, de la señora de los dulces del teatro en donde su madre, Julissa, montaba puestas en escena como "Jesús superestrella" y la aclamada "Vaselina".

Por ello, para el cantante de 53 años no existe una etapa, como tal, que pueda establecer temporalmente en la que haya decidido dedicarse a la vida artística, pues considera que era el camino que tenía trazado por herencia.

"Imagínate haber nacido en esa familia, cuando comienza Timbiriche en el 82, yo tenía 11 años, la verdad es que yo había crecido en ese viaje, así crecí; no sé cuándo comienza mi carrera realmente, si simplemente sucedió", expresó.

El intérprete de "Cielo" hizo una revelación insospechada, cuando destacó que su deseo nunca fue el de convertirse en cantante, pues al presenciar todo el trabajo que se realizaba en la producción, supo que su sueño era producir.

"Cuando mi madre no estaba haciendo teatro, toda mi casa se convertiría en la bodega; ahí llegaban todos los vestuarios, parte de la escenografía, utilería, equipo de sonido, de luces, imagináte la casa de los Ibarra de Llano era bodega de equipo que, desde un principio, a mi me fascinó", indicó.

Fue así que el músico reveló que estudió la carrera de ingeniería musical, la cual es su verdadera pasión.

"Mi otra gran carrera, la que nadie ve, es la de ingeniero musical, ingeniero de audio, es la que me apasiona, es la que sigo estudiando hoy, todas las mañanas", destacó.

El Timbiriche expresó que, gran parte del conocimiento que adquirió para producir, lo aprendió preguntando y absorbiendo la experiencia de otros.

"Pero me apasionó, esa sí fue desde niño, con las consolas me electrocutaba a cada rato", rememoró.

Posteriormente, cuando ya formaba parte de la banda, confesó que llegaba antes al estudio de grabación para que Memo Mendez Guiu, su mentor, lo instruyera con algunos conocimientos acerca de la producción musical.

"Yo llegaba antes, estaba padre cantar, no quiero decir que no, pero no era mi pasión, era como: ´-Cantar sí, es lo que tengo que hacer´, pero mi pasión era la producción", expresó.

Además, destacó que era un gusto que viene de familia, ya que antes de que él se introdujera en esa actividad, su abuelo Luis de Llano Palmer y su tío, Luis de LLano, así como su madre, también se habían dedicado a la producción.

Fue entonces que se sinceró y destacó que su carrera como cantante lo ayudó a solventar su necesidad y desarrollo en la producción.

"Siempre digo que el Benny cantante trabaja para mantener al Benny productor".

