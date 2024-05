Estamos felices de estar juntos: Alix

Cada que se da la posibilidad de que el grupo Timbiriche se pueda reunir causa conmoción entre sus fans; sin embargo, al parecer éstos tendrán que esperar otro año más, porque un reencuentro no está en los planes de sus integrantes, al menos eso reveló Alix Bauer.

“Yo estoy en el presente, disfrutando de Vaselina, estamos felices de estar juntos, tenemos esta oportunidad de vernos cada que hay un ensayo o una función. Los reencuentros para nosotros son como volver a estar en familia, como estamos ahorita”, dijo la cantante.

Alix explicó que los deseos de reunirse en el escenario siempre están, porque sus canciones no pasan de moda, pero las cosas no siempre son fáciles.

“Es complicado coordinar agendas y además bloquearlas por mucho tiempo. Por eso los invitamos a las últimas funciones de Vaselina, no se lo pueden perder porque es una experiencia que no se va a repetir, yo no creo que volvamos a estar juntos en teatro los seis o lo siete; en eso es lo que estoy concentrada ahorita”.

A partir del 10 de mayo Vaselina vuelve al Centro Cultural Teatro I por una corta temporada, con un elenco conformado por Andrea Legarreta, María León, Mariana Garza, Alix Bauer, Benny Ibarra, Diego Schoening, Erick Rubín, Angélica Vale, Yahir, Verónica Jaspeado, Luis Rodríguez “Guana”, Lupita Sandoval y Alex Ibarra.

Alix expresó que se siente muy afortunada de que, cada vez que Vaselina anuncia su despedida, es el público quien los vuelve a traer al escenario y la temporada se alarga una vez más, pero esta vez aseguró que será una última vez.

“Estamos conmovidos de que podamos regresar al teatro donde nos comenzamos a presentar y donde todo ha sido maravilloso, pero nos dijeron que sí son las últimas cuatro semanas, entonces se vuelve a vivir esta parte de que te duele el estómago al saber que es una maravilla, lo agradeces y estás feliz”.

Una de las satisfacciones que le ha dejado este montaje a la exTimbiriche es que la gente comprendió que la magia del teatro les ha permitido interpretar a estos adolescentes con gran éxito, después de toda la polémica que se generó el año pasado antes de su estreno, porque se consideraba que ya no daban la edad de los personajes.

“No estás interpretando a la persona que tú eres, no es tu personalidad, no es tu forma de ser, tampoco tenemos 15 o 16 años, pero desde el momento en que te enfundas en el vestuario es como si te pusieras la piel de ese personaje, y ha sido maravilloso ver cómo la gente se contagia de esta alegría de Vaselina, eso es lo fabuloso de la actuación”.