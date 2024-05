Elsa Pataky agradece el romántico mensaje de Chris Hemsworth

Las bonitas palabras de Chris Hemsworth hacia su mujer, Elsa Pataky, mientras recibía un homenaje en el Paseo de las Estrellas de Hollywood, no han pasado desapercibidas. El actor aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo y sacrificio de la española durante todos estos años por su familia, dejando así de lado su profesión para poder dedicarse plenamente a sus hijos.

Un romántico mensaje del australiano que la actriz ha querido agradecer en su regreso a España para asistir a la presentación de Biotherm Skincare. Elsa ha aprovechado la ocasión para compartir sus pensamientos sobre su decisión de detener su carrera para dedicarse a sus hijos, destacando que lo haría nuevamente sin dudarlo. Emocionada por el romántico mensaje que su esposo le dedicó públicamente, ha querido agradecer su apoyo incondicional y su reconocimiento del esfuerzo de las mujeres en la crianza de los hijos y en el trabajo.

"Realmente me hizo mucha ilusión, fue una sorpresa para mí. Chris siempre ha valorado mucho a las mujeres. Creo que es fundamental reconocer el increíble trabajo que hacemos las mujeres. Ser madre, trabajar, todo lo que sacrificamos. Siempre ha apoyado mi decisión de dejar mi carrera para cuidar de nuestra familia", ha expresado la actriz.

También ha querido destacar la importancia de que los hombres reconozcan el esfuerzo y sacrificio de las mujeres: "Es vital que los hombres dediquen tiempo a expresarle a sus parejas todo el esfuerzo que realizan. Para mí, las mujeres que trabajan y tienen hijos son verdaderas heroínas. El gesto amoroso de Chris me llenó de alegría y creo que es crucial reconocer ese sacrificio y dedicación".

La decisión de Elsa Pataky de pausar su carrera

Sobre su decisión personal de pausar su carrera, Elsa ha explicado: "Yo sentí que quería estar con mis hijos y tener la oportunidad de sacrificar parte de mi carrera. Fue una decisión mía. Si los dos nos hubiésemos dedicado plenamente a nuestras carreras, nuestros hijos estarían de arriba para abajo sin estar con ninguno de nosotros. Siempre las mujeres, en general, sacrificamos mucho por nuestros hijos, pero los padres también. Chris también ha sacrificado cosas y es un padre maravilloso".

La española también ha mencionado sus planes de regresar a España durante las vacaciones para que sus hijos se empapen de la cultura española y practiquen el idioma: "Espero que sí, pero nunca se sabe. Siempre quiero que mis hijos pasen temporadas aquí en España para poder empaparse de la cultura española y practicar el idioma. Les encantan las tradiciones españolas como las uvas en Navidad y el roscón".

Además, Pataky ha bromeado sobre el carácter de su hija, destacando su independencia y falta de interés en la moda: "Mi hija no es nada femenina. Decidió ir en chándal a la premiere y nadie le iba a cambiar de idea. Yo me identifico con ella porque de pequeña era un poco así. No está interesada en la moda ni en los maquillajes, lo cual me parece genial".

Con estas declaraciones, Elsa Pataky reafirma una vez más su compromiso con su familia y su satisfacción con las decisiones que ha tomado, valorando cada momento con sus hijos y el apoyo inquebrantable de su esposo, Chris Hemsworth.

