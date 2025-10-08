Más Información

El Instituto Cervantes recibirá un legado "in memoriam" de Mario Vargas Llosa

El Instituto Cervantes recibirá un legado "in memoriam" de Mario Vargas Llosa

Biblioteca Stresser-Péan firma convenio para fortalecer al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos

Biblioteca Stresser-Péan firma convenio para fortalecer al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

José Javier Villarreal hurga en la memoria

José Javier Villarreal hurga en la memoria

Clío conmemora al historiador Luis González y González

Clío conmemora al historiador Luis González y González

El Nobel, a descubridores del efecto túnel cuántico

El Nobel, a descubridores del efecto túnel cuántico

La salud de Gene Simmons, bajista de la legendaria banda Kiss, se convirtió en tema de preocupación luego de que se revelara que fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico.

De acuerdo con información dada a conocer por la cadena NCB4, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando Simmons perdió el conocimiento mientras conducía por la Autopista de la Costa del Pacífico, en California, lo que lo llevó a estrellarse contra un coche que estaba estacionado.

La revista estadounidense, "People" informó que oficiales del Departamento de bomberos de Los Ángeles trasladaron al músico, de 76 años, a un hospital en Malibú para que fuera valorado y recibiera tratamiento.

Lee también

Según los reportes oficiales, citó la publicación, la camioneta de Simmons se desvió por varios carriles antes de impactarse; sin embargo, el incidente no fue de gravedad.

Ante las especulaciones, la esposa del rockero, Shannon Tweed, aseguró a la cadena que este se encuentra estable y recuperándose en casa.

Por su parte, el representante de Simmons confirmó a la revista "People" que el músico está en perfectas condiciones de salud: "Gene está bien y ya volvió al trabajo", dijo.

El accidente ocurrió a semanas de que los intérpretes de "I was made for lovin' You" se reencontraran en los escenarios tras su retiro de las giras, en 2023. Kiss se reunirán en Las Vegas en noviembre próximo para celebrar su aniversario número 50.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores. Foto: AFP

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana. Foto: AFP / AP

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor. Foto: AP

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra. Foto: Instagram

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra