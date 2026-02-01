Más Información

Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El Bach se tiñó de púrpura encendida

"Las novelas pueden cambiar sociedades": Jennifer Clement

celebró sus 30 años en el Palacio de los Deportes lanzando un mensaje a raíz de todo lo que está sucediendo con el (ICE) en los Estados Unidos (EU).

En las últimas semanas esta dependencia del gobierno de Donald Trump ha asesinado a al menos dos personas en ciudades diferentes del territorio norteamericano además de las detenciones a latinos.

“Un tema que necesita una actualizada por todo lo que está pasando en Minnesota, Minneapolis, con los latinos golpeados y asesinados por el ICE, es un problema que no se va a acabar nunca”, dijo Miky.

La banda es una de las que se ha caracterizado en la escena nacional por sus constantes críticas tanto al gobierno nacional como a las prácticas racistas de los estadounidenses, algo que queda reflejado en temas como “Frijolero” que por supuesto no faltó esta noche.

La piña de cobre retumbó con varios de los grandes éxitos de Molotov que además tuvieron varios “invitados” para conmemorar las tres décadas que llevan sobre los escenarios.

Tito Fuentes y Jay de la Cueva vuelven con Molotov

Como parte del festejo de los 30 años de Molotov en el Palacio de los Deportes este sábado 31 de enero del 2026, Tito Fuentes y Jay de la Cueva volvieron a sus lugares en la banda.

El primero fue el vocalista que por problemas de salud lleva un tiempo alejado de los escenarios, su aparición fue por cuatro canciones en las que se limitó a tocar la guitarra, estas fueron “Here We Kum”, “Dance and Dense Denso”, "Noko” y “Voto Latino”.

Por su parte, de la Cueva demostró su versatilidad tomando guitarra, batería y voz en diferentes canciones a lo largo de la noche.

El concierto de Molotov comenzó a las 20:45 horas y finalizó tras un recorrido musical que incluyó temas como “Voto Latino” y “Más vale cholo” a las 23:00 horas, dejando una sonrisa en todos lo que llenaron la piña de cobre este sábado.

