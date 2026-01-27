Más Información

,, recuerda la época en que su grupo fue enemistado, mediáticamente, con , debido a que, en dos canciones de la banda de rock, se hace alusión a su persona y su manera de rapear, sin embargo, el DJ niega cualquier tipo de resentimiento y, en cambio, agradece a los "Molochos" por incluirlo en algunas de sus letras.

En entrevista con Melo Montoya, el rapero hizo un repaso por los inicios de su carrera, cuando era DJ en Alfa Radio, en donde, durante una noche, infiltró "No puedo más", la primera canción que compuso para Caló y que lo llevaría a ser firmado por Poligram.

Al poco tiempo, conocería a Aleks Syntek, productor del primer álbum de la banda, en donde estaban incluidos algunos de los temas que los haría obtener reconocimiento dentro de la industria, como sucedió con "El capitán", siendo considerado como el grupo pionero del rap en México.

Este mote también fue motivo de controversia, debido a que el rap de Caló se caracterizó por letras divertidas, y no por evidenciar las problemáticas sociales a través de ellas, como sucedía con el rap de protesta que se producía en EU.

Con el debut de Molotov, los "Molochos" no dejaron pasar desapercibido el hecho de que, para ellos, el estilo de Claudio Yarto no se le acercaba nada a la escencia de rap, como evidenciaron en dos de sus canciones más emblemáticas; "Ching* tu madre" y "Más vale cholo".

En "Ching* tu madre", Molotov hace uso de una de las expresiones, de connotación peyorativa, más utilizadas en nuestro país, aunque, en realidad, "la mentada de madre" a la que recurre, no sólo es dedicada al grupo de Yarto, sino a otras figuras que se destacaban en mainstream de la época de los noventa y hasta a ellos mismos.

"´Siempre en domingo´, chngu*n a su madre, a los de Caló, ching*n a su madre, a los televisos, ching*n a su madre, a los de Molotov, ching*n a su madre".

En el caso de "Más vale cholo", donde la banda narra un encuentro entre un grupo de amigos, Miky Huidobro canta la frase "´Loco´ bebió hasta perder el control, se puso a rapear como el pend*jo de Caló".

Fue en este contexto, que el entrevistador cuestionó a Yarto de la supuesta enemistad de bandas y, sin trastabillar, el músico negó tal aseveración, recordando que una sonrisa las canciones en donde había sido mencionado.

De hecho, agradeció a los "Molochos" por considerarlo a la hora de escribir sus letras.

"No, ¿qué va a ver una riña?, claro que no... o sea, ellos sacaron sus canciones groseras y yo les agradezco que me la hayan mentado en ese disco (' ¿En dónde jugarán las niñas?´)", dijo.

Recordó que, con los años, tuvo la oportunidad de encontrarse con la banda, cuando fue a su estudio de grabación, en el que tienen una mesa de ping pong y, fue entonces, que cobró su "venganza" pues, a pesar de que los músicos tienen una gran habilidad en esa disciplina, especialmente Miky, promotor de del Mundial de Ping Pong en nuestro país, Yarto salió victorioso de la partida a la que se enfrentaron.

"De hecho, sí me vengué de ellos y te lo puede decir la banda, una vez me tocó ir a grabar a su estudio, estaban jugando ping pong y yo le entré a jugar y les puse un arrastrón a los cuatro y decían ´es la venganza de Caló´, pero claro que no, no tengo ningún tema con Molotov, un saludo a esa bandota", puntualizó.

