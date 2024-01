Aunque parezca fácil, Moisés Arismendi aseguró que no ha sido nada sencillo ganarse un espacio como actor de melodramas en televisión abierta, series, teatro y cine, y valora ese esfuerzo en estos 24 años de trayectoria que tiene en el medio artístico.

“Yo pasé de ser un actor de teatro, a uno con trabajo, que es lo que me gusta. Ya tengo un nivel de reconocimiento; luego el siguiente miedo era estar mucho tiempo en las redes sociales para tener empleo, pero ya me di cuenta que no. Soy un actor que, independientemente de estar o no en Facebook, TikTok, X, Instagram, etcétera tiene trabajo; siempre quise ser actor, ahora me acordaba que llevaba 30 años queriéndolo ser, fue muy difícil”, señaló en entrevista.

En una pausa dentro de las grabaciones de la telenovela Juana la virgen, en la que es parte del elenco, Arizmendi explicó que de ser estrella de teatro a dar el salto a la tv pasaron 12 años; previo a todo esta farándula, dijo, hizo cualquier cantidad de trabajos, hasta que encontró su verdadera vocación.

Dentro de la mencionada producción, que se estrenará en Las Estrellas en junio próximo, el histrión interpretará a Salvador Castillo, un detective de policía por el que nadie da un peso, pero que es muy profesional, indicó.

“Es un investigador, un ratón de biblioteca, un científico policial, me he preparado viendo criminología, leyendo sobre el tema, videos de tipos de interrogatorios y algunas referencias televisivas al respecto, sobre todo de la televisión americana”.

Para el artista, algo que desanimó bastante durante 2023 fue la huelga de actores de Hollywood, pues aseguró que esta situación generó muchas dudas e inseguridades en el gremio.

“Con esa huelga pararon series e inversiones y por ahí dos o tres meses mucha gente estuvimos parados. Hubo incertidumbre, entonces frenaron producciones y para el último trimestre volvieron a iniciar”, explicó quien el año pasado hizo la serie El niñero, de Netflix, después la obra de teatro La negociación en la UNAM, la serie de Carmen Armendáriz Una sencilla familia complicada y una película de política al lado del cineasta Andrés Clariond.

En el ámbito personal Moisés se encuentra muy motivado, puesto que a mediados de enero nacerá su segundo hijo, mientras tanto le gusta seguirse preparando leyendo, ayudando a su mujer a cocinar y estando con su hijo mayor.

“Mi mayor meta en la vida es seguir interpretando personajes retadores que cada vez tengan más importancia en una historia hasta llegar a un protagónico; siempre tener trabajo, que es lo que da sentido de realización”.