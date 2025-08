Tras el anuncio de la secuela de "La red social", ahora se ha dado a conocer que Mikey Madison y Jeremy Allen White actuarían juntos en la cinta. Ambos serían los protagonistas de esta nueva entrega.

Madison ha destacado por haber ganado el premio a “Mejor actriz” en la pasada entrega de los Premios Oscar, mientras que Allen White obtuvo un Emmy como “Mejor actor principal” por su interpretación de Carmen Berzatto en la famosa serie El Oso (The Bear).

Mikey Madison, ganadora del premio Oscar, como Mejor actriz por "Anora". Foto: AFP / Patrick T. Fallon

Lee también Anuncian secuela de "La red social"; esto es lo que se sabe de la nueva película

¿Quién dirigirá la secuela de La red social?

Deadline confirmó previamente que Aaron Sorkin dirigiría el proyecto, el cual adaptará la continuación de la historia sobre la creación de Facebook. Esta secuela retomaría lo visto en la película de 2010, pero incorporando nuevos talentos.

Hasta ahora se desconoce si Jesse Eisenberg volverá a interpretar al actual presidente de Meta, y qué otros actores del elenco original regresarían para este proyecto.

Lee también ¿Es el fin con Rosalía? Jeremy Allen White es visto besando a actriz de "El Oso"

¿Por qué Mikey Madison y Jeremy Allen White serían elegidos para la película?

Jeremy Allen White y Mikey Madison estarían siendo considerados para participar en este proyecto producido por Sony Pictures.

Actores de distintas partes del mundo han mostrado interés en formar parte de la secuela de "La red social", por lo que estarían buscando reunirse con Sorkin, según reporta Deadline.

Jeremy Allen White, Liza Colon-Zayas, y Ebon Moss-Bachrach, de la serie The Bear. Foto: AP y AFP

Para Madison, obtener este papel representaría su primer gran proyecto tras ganar el Oscar por Anora, mientras que White buscará conquistar nuevamente a la crítica con su interpretación de la leyenda del rock Bruce Springsteen en la película "Springsteen: Deliver Me from Nowhere", cuyo estreno está previsto para octubre.

Tanto Mikey Madison como Jeremy Allen White son talentos en ascenso dentro de la industria del entretenimiento en Hollywood, y podrían seguir cosechando éxitos, además de recibir ovaciones y reconocimientos en futuras premiaciones por sus interpretaciones.